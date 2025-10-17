Cerrar X
Nuevo León

Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, detalló que la Autopista al Aeropuerto operará gratis por las obras que se realizan del metro en Miguel Alemán

  • 17
  • Octubre
    2025

El gobernador Samuel Alejandro García anunció que la Autopista al Aeropuerto quedará abierta como otra alternativa vial, ante los trabajos de las nuevas líneas del Metro.

El mandatario estatal detalló que se pasará de 10 a 20 carriles que operarán de forma gratuita con el objetivo de que se cuente con otra alternativa vial sobre los carriles de Miguel Alemán por los trabajos de las líneas 4 y 6 del Metro.

"Vamos a aprovechar que con la ampliación de casetas vamos a liberar la cuota unos meses para que toda la gente pueda pasar de manera gratuita. Sobre todo porque ya estamos en el último tramo de construir la línea 4 y 6, que va a ser la más larga del continente. Entonces, Miguel Alemán ahorita tiene cierres temporales y estamos metiendo turbo para tenerlo listo para el Mundial. Entonces para que la gente de Miguel Alemán, que es Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Apodaca, ya puedan salir del tráfico, les vamos a liberar la autopista al Aeropuerto", anunció García Sepúlveda.

El mandatario agregó que se espera que para mayo las nuevas líneas del Metro se encuentren en operaciones.


