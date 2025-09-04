Anuncian a grupo 'Duelo' para Macro Fiesta Mexicana

El Gobierno de Nuevo León invita a los nuevoleoneses al Grito de Independencia donde el grupo principal será "Duelo".

Este evento tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, en la Macroplaza a partir de las 6 de la tarde.

Además de la agrupación liderada por Óscar Iván Treviño, se contará con la presencia de artistas como Joss Favela, La Treviñosa Banda Regia; y la cantante Myriam Montemayor.

También se tendrá la presentación del Ballet Folklórico Raíces del Tec de Monterrey y un Espectáculo de Drones, con el fin de evitar los fuegos pirotécnicos.

Durante el festejo, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda encabezará el tradicional grito con su esposa Mariana Rodríguez.

A través de redes sociales, el mandatario estatal publicó un video en donde muestra a los invitados a dicho evento:

¡Gritemos VIVA MÉXICO en la gran MACROFIESTA MEXICANA! 🦁🇲🇽



Este 15 de septiembre bailemos y cantemos a todo pulmón para celebrar nuestra independencia junto a mis compadres de @thegroupduelo, @JossFavela, @MyriamMonteCruz, @Latrevinosa01 y el Ballet Folklórico Raíces a partir… pic.twitter.com/RWiocb6mnv — Samuel García (@samuel_garcias) September 4, 2025

Comentarios