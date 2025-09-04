Cerrar X
Nuevo León

Anuncian a grupo 'Duelo' para Macro Fiesta Mexicana

Será el 15 de septiembre cuando la agrupación se presenta como espectáculo principal, en compañía de cantantes como Joss Favela y Miryam Montemayor

  • 04
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de Nuevo León invita a los nuevoleoneses al Grito de Independencia donde el grupo principal será "Duelo".

Este evento tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, en la Macroplaza a partir de las 6 de la tarde.

Además de la agrupación liderada por Óscar Iván Treviño, se contará con la presencia de artistas como Joss Favela, La Treviñosa Banda Regia; y la cantante Myriam Montemayor.

También se tendrá la presentación del Ballet Folklórico Raíces del Tec de Monterrey y un Espectáculo de Drones, con el fin de evitar los fuegos pirotécnicos. 

Durante el festejo, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda encabezará el tradicional grito con su esposa Mariana Rodríguez.

A través de redes sociales, el mandatario estatal publicó un video en donde muestra a los invitados a dicho evento:


