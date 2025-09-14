Anuncian cierres viales por festejos del Grito en Monterrey

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que, con motivo de los festejos del Grito de Independencia que se llevarán a cabo este lunes en la Explanada de los Héroes, se implementará un operativo especial de vialidad y seguridad en el centro de la ciudad.

El dispositivo estará a cargo de oficiales de la Dirección de Vialidad y Tránsito, quienes realizarán cierres a partir de las 16:00 horas.

La circulación vehicular será suspendida en la calle Washington, en los cruces con Zaragoza, Zuazua y Doctor Coss.

De igual manera, se restringirá el paso en 5 de Mayo y Escobedo, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas. En la avenida Juan Ignacio Ramón también se cerrará el acceso al llegar a Escobedo.

En todos estos puntos, así como en áreas estratégicas, se desplegarán elementos de Tránsito con el objetivo de agilizar la circulación y evitar embotellamientos.

La autoridad exhortó a la población a extremar precauciones, no estacionarse en lugares prohibidos y seguir las indicaciones de los oficiales para prevenir accidentes.

Asimismo, invitó a los asistentes al evento a utilizar el transporte público para reducir el congestionamiento vehicular.

Por su parte, la Policía de Monterrey mantendrá presencia de oficiales en el centro de la ciudad para garantizar la seguridad durante la celebración.

