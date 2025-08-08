Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_08_at_3_33_47_PM_05c61325d0
Nuevo León

Anuncian viaducto e inversión cuantiosa en corredor NL-Laredo, Tx

Este proyecto comercial será financiado por la empresa Green Corridors, que invertirá $17,000 millones de dólares ($17 billions) para favorecer el comercio

  • 08
  • Agosto
    2025

Un transbordador o viaducto exclusivo para el traslado de mercancía entre Nuevo León y Texas es el que construirá la empresa transnacional Green Corridor, según se anunció este viernes en un evento que se realizó entre autoridades de ambas entidades en la ciudad norteamericana de Laredo.

Este viaducto, dijo previamente en sus historias de redes sociales el gobernador Samuel García, iniciará en el interpuerto de Salinas Victoria, y terminará en un rancho de Nuevo Laredo, donde se desarrollará un centro logístico. Todo será financiado por la empresa Green Corridor, que invertirá $17,000 millones de dólares ($17 billions) para beneficiar al comercio binacional.

“Hoy firmamos también un memorándum con Green Corridor que es un shuttle, un viaducto de carga que van a hacer en Nuevo León, entonces hoy vamos a conocer dónde va a terminar ese shuttle que va a terminar en el interpuerto y llega a un rancho acá a Laredo, Texas, que se va a desarrollar, vamos a dar una vuelta en helicóptero”, dijo el mandatario.

La empresa Green Corridors es una desarrolladora de infraestructura y transportadora binacional de mercancía, según su página de internet.

Para desarrollar el proyecto y con la finalidad de desarrollar centros logísticos en Nuevo León y Laredo, Texas, los gobiernos de ambas entidades firmaron un memorándum de entendimiento, en el que también participó la firma privada.

En la firma del memorándum realizada en Dolores, Ranch, estuvieron el alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño, y el director ejecutivo de Green Corridors, Mitch Carlson, además del mandatario nuevoleonés.

WhatsApp Image 2025-08-08 at 3.33.47 PM.jpeg

Tras la firma, se realizó un recorrido en helicóptero por los desarrollos de Talise, Gateway Industrial Park y Proyectos de la Carretera TX 255.

En un comunicado, el estado dijo que el Proyecto Talise, a establecerse en Laredo, tendría una inversión de $8 billones de dólares en 13,000 acres (52.6 kilómetros cuadrados), situado al norte de Laredo, en la intersección de la I-35, la US-83 y la Texas 255.

Asimismo, el Proyecto Gateway Industrial Park comprende un área de 3 mil 300 acres (12.4 kilómetros cuadrados), situado en I-35 y TX 255 en el norte de Laredo, Texas.

García agradeció el apoyo de las autoridades estadounidenses en la apuesta para impulsar la zona fronteriza del estado. 

El alcalde de Laredo, Texas, apuntó que tienen el compromiso importante para convertir esta aduana en uno de los principales cruces a Estados Unidos. 

“El memorándum expresa la intención de sus participantes de coordinar esfuerzos e intercambiar información sobre la planificación de infraestructura, facilitar el comercio y la cooperación en el Sistema Inteligente de Transporte de Carga transfronterizo de Green Corridors, entre otros”, indicó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_9ad2daece9
Confirman fecha y horario para el partido de Tigres vs Messi
A_la_baja_delitos_en_NL_San_Pedro_el_mas_seguro_del_pais_5b7500927a
A la baja delitos en NL; San Pedro el más seguro del país
EH_UNA_FOTO_6ddcdb243a
Abrirán espacio para compra-venta de carros en campo policial
publicidad

Últimas Noticias

New_york_times_square_terabass_e99a2328a2
Tres heridos en un tiroteo en Times Square, Nueva York
gignac_tigres_lesion_ff8425baff
Gignac vuelve a marcar con Tigres tras 275 días
Gx4m_KW_Wc_A_Am_X_Hs_e8a879b622
Tigres golea 7-0 al Puebla... ¡y es superlíder!
publicidad

Más Vistas

Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
nino_matan_edomex_47788c761a
Matan a menor por deuda de sus padres; debían mil pesos
Fortalece_ARDEC_A_C_su_labor_con_entrega_de_aparatos_ortopedicos_3b9d71af00
Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos
publicidad
×