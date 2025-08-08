Anuncian viaducto e inversión cuantiosa en corredor NL-Laredo, Tx

Un transbordador o viaducto exclusivo para el traslado de mercancía entre Nuevo León y Texas es el que construirá la empresa transnacional Green Corridor, según se anunció este viernes en un evento que se realizó entre autoridades de ambas entidades en la ciudad norteamericana de Laredo.

Este viaducto, dijo previamente en sus historias de redes sociales el gobernador Samuel García, iniciará en el interpuerto de Salinas Victoria, y terminará en un rancho de Nuevo Laredo, donde se desarrollará un centro logístico. Todo será financiado por la empresa Green Corridor, que invertirá $17,000 millones de dólares ($17 billions) para beneficiar al comercio binacional.

“Hoy firmamos también un memorándum con Green Corridor que es un shuttle, un viaducto de carga que van a hacer en Nuevo León, entonces hoy vamos a conocer dónde va a terminar ese shuttle que va a terminar en el interpuerto y llega a un rancho acá a Laredo, Texas, que se va a desarrollar, vamos a dar una vuelta en helicóptero”, dijo el mandatario.

La empresa Green Corridors es una desarrolladora de infraestructura y transportadora binacional de mercancía, según su página de internet.

Para desarrollar el proyecto y con la finalidad de desarrollar centros logísticos en Nuevo León y Laredo, Texas, los gobiernos de ambas entidades firmaron un memorándum de entendimiento, en el que también participó la firma privada.

En la firma del memorándum realizada en Dolores, Ranch, estuvieron el alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño, y el director ejecutivo de Green Corridors, Mitch Carlson, además del mandatario nuevoleonés.

Tras la firma, se realizó un recorrido en helicóptero por los desarrollos de Talise, Gateway Industrial Park y Proyectos de la Carretera TX 255.

En un comunicado, el estado dijo que el Proyecto Talise, a establecerse en Laredo, tendría una inversión de $8 billones de dólares en 13,000 acres (52.6 kilómetros cuadrados), situado al norte de Laredo, en la intersección de la I-35, la US-83 y la Texas 255.

Asimismo, el Proyecto Gateway Industrial Park comprende un área de 3 mil 300 acres (12.4 kilómetros cuadrados), situado en I-35 y TX 255 en el norte de Laredo, Texas.

García agradeció el apoyo de las autoridades estadounidenses en la apuesta para impulsar la zona fronteriza del estado.

El alcalde de Laredo, Texas, apuntó que tienen el compromiso importante para convertir esta aduana en uno de los principales cruces a Estados Unidos.

“El memorándum expresa la intención de sus participantes de coordinar esfuerzos e intercambiar información sobre la planificación de infraestructura, facilitar el comercio y la cooperación en el Sistema Inteligente de Transporte de Carga transfronterizo de Green Corridors, entre otros”, indicó.

