Encabeza David de la Peña rehabilitación de Carretera Nacional
La intervención abarcará gran parte del tramo municipal, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad santiaguense
- 29
-
Enero
2026
Con el objetivo de transformar la movilidad y garantizar la seguridad de miles de usuarios, el Gobierno de Santiago y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunciaron el arranque formal de los trabajos de rehabilitación de la Carretera Nacional en su paso por este municipio.
El anuncio fue encabezado por el Presidente Municipal, David de la Peña Marroquín, y el Director General del Centro SICT Nuevo León, Jorge Villafranca, quienes confirmaron que la intervención abarcará gran parte del tramo municipal, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad santiaguense.
Tramos a intervenir y alcance de la obra
Los trabajos consisten en bacheo, renivelaciones y aplicación de riego de sello. La estrategia se divide en dos frentes principales:
Sentido al sur: Desde la zona de El Barro hasta Las Cruces.
Sentido al norte: Desde Los Cavazos hasta El Barrial.
Estas labores complementan la rehabilitación realizada el año pasado en el tramo de El Barrial a El Faisán, buscando que la infraestructura vial recupere su calidad óptima.
"Durante muchos años estuvimos insistiendo para poder mejorar la infraestructura de nuestra carretera y hoy nos enteramos de la gran noticia... para poder tener una carretera de buena calidad y que la gente de Santiago pueda tener una buena movilidad", destacó el Alcalde De la Peña Marroquín.
Operativos de vialidad y tiempos
Se estima que las obras finalicen el próximo 30 de abril. Para minimizar el impacto en el tráfico, se ha establecido una coordinación interinstitucional que incluye a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago.
Entre las medidas de contingencia destacan:
Operativos de vigilancia: Abanderamiento constante en las zonas de trabajo.
Contraflujos: La Secretaría de Seguridad activará carriles a contraflujo en caso de ser necesario para evitar embotellamientos severos.
Señalización: Comunicación constante con la ciudadanía para prevenir accidentes.
Por su parte, Jorge Villafranca, titular de la SICT en el estado, pidió a los automovilistas paciencia y extremar precauciones al circular por las zonas de obra, reafirmando el compromiso de agilizar las tareas lo más pronto posible.
