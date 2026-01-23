Aseguran botellas de bebidas alcohólicas en Carretera Nacional

Sin especificar la cantidad ni el lugar del decomiso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró durante un operativo en Monterrey botellas con vino.

El despliegue de efectivos federales se dio la mañana de este viernes al sur de la ciudad de Monterrey.

Trascendió que los elementos federales y de la Secretaría de Hacienda interceptaron un tráiler estacionado sobre la carretera nacional, donde al llevar a cabo la inspección localizaron la mercancía, especialmente de tequila.

Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer el lugar exacto del operativo ni la cantidad de botellas con licor que fueron aseguradas.

Trascendió que los efectivos localizaron esta gran cantidad de botellas sin los sellos de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.

La investigación pretende establecer si el producto es adulterado o si se pretendía exportar ilegalmente.

Asimismo, no se dio a conocer si durante el operativo hubo personas detenidas en torno al despliegue de efectivos federales.

El producto fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el municipio de Escobedo.

Será el Ministerio Público el que integre la carpeta de investigación en torno a los hechos.

