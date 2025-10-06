Apodaca: campaña de prevención cáncer de mama de Red Ambiental

En el marco del inicio de octubre, mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, Red Ambiental y el Gobierno de Apodaca pusieron en marcha una campaña de prevención y concientización para fomentar la autoexploración y los chequeos médicos oportunos.

El arranque oficial se realizó en la Casa Rosa del DIF municipal, ubicada en la colonia Nuevo Pueblo, con la presencia de secretarios del municipio, representantes de Red Ambiental y diputados locales, quienes refrendaron su compromiso con la salud de las mujeres apodaquenses.

Como parte de las acciones, un camión recolector color rosa recorrerá las calles del municipio portando el mensaje “Detectar para vivir, autoexplórate”. A la par, un consultorio móvil estará disponible para que las mujeres que lo requieran puedan realizarse mamografías de manera gratuita, en coordinación con Farmacias Similares.

“Es un pase para que vayan, para que se atiendan. Diez minutos pueden salvar su vida. Queremos que sean testimonio con sus hijas, hermanas y vecinas. Con estas acciones buscamos que se entienda que Red Ambiental no solamente recoge basura, somos mucho más”, destacó Héctor Israel Castillo Olivares, director de Relaciones Gubernamentales de la empresa.

Por su parte, el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, subrayó la importancia de estas iniciativas al recordar que el cáncer de mama continúa siendo la principal causa de mortalidad entre mujeres mayores de 21 años.

“Hay que hacer énfasis en la autoexploración, en el cuidado personal y en la detección oportuna como la mejor forma de prevenir”, señaló.

Red Ambiental ha impulsado esta campaña en diferentes ciudades del país desde hace once años y ahora busca fortalecer la conciencia en Apodaca, llevando un mensaje de prevención y cuidado a cada rincón del municipio.





