Apps y restaurantes inflan costos… y se culpan entre sí

Aunque se reparten culpas entre las plataformas de envío de comidas y los propios restaurantes, lo cierto es que ambos aprovechan para subir precios de los alimentos, a veces ¡hasta el doble!

Ante la polémica por el desorbitante incremento de precios de la comida comercializada a través de las “apps de delivery”, una de las plataformas más importantes del sector, Uber Eats, ya salió a decir que no son ellos quienes incrementan el costo del producto, sino los mismos restaurantes.

Y los restaurantes admitieron que sí lo hacen, pero dijeron que lo hacen por “sugerencia” de las plataformas, para amortiguar el excedente que están obligadas a pagarles y que es de entre el 20% y el 35% por cada producto comercializado.

Además, indicó el gremio restaurantero, el costo adicional es para cubrir el costo del embalaje que implica el envío del producto.

En entrevista con El Horizonte, luego de que este medio ha documentado ampliamente el incremento en el costo de la comida cuando se comercializa por apps, Daniel Colunga, director general de Uber Eats México, afirmó que están levantando información para transparentar en su app el costo en tienda del producto y el que se le ofrece al cliente, pero señaló que será un proceso tardado.

“Los precios jamás los pone Uber Eats en todo lo que tiene que ver en los platillos de los restaurantes, los precios en el 100% de los casos los ponen los restaurantes; ellos determinan su producto, qué menú van a poner, qué precios van a poner, qué ofertas o descuentos van a poner”, indicó.

El directivo afirmó que el único cobro que ellos estipulan es el de envío y, en su totalidad, es entregado a los socios repartidores, quienes se encargan de llevar el producto a su destino.

“Los restaurantes son los que siempre ponen el precio y la otra cosa donde nosotros sí determinamos el precio es en el costo de envío y ese se determina directamente proporcional a lo que nosotros trasladamos a nuestros socios repartidores".

“El 100% de lo que hay, en cualquier pedido, le cobramos a un usuario como costo de envío; el 100% es trasladado al socio repartidor, repartidor como ingreso”, afirmó Colunga.

También en entrevista con El Horizonte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en Nuevo León, Kathia Guajardo Bosques, reconoció la aplicación de “sobrecostos” por parte de sus agremiados, pero dijo que las plataformas de delivery se los “sugieren” para lograr un “balance de gastos”.

La empresaria afirmó que las aplicaciones les cobran un porcentaje de hasta 35% del valor del pedido a los establecimientos por venta.

“Generalmente, el ajuste de precios lo realiza cada establecimiento, no necesariamente la aplicación; las plataformas a los establecimientos cobran un porcentaje de las ventas que se generan ahí".

“Que este porcentaje es de acuerdo al establecimiento; puede variar desde un 20% a un 35% del valor del pedido, lo cual impacta de manera directa la rentabilidad de los establecimientos".

“Por eso muchos de ellos ajustan los precios dentro de las apps para poder absorber esa comisión sin perder, obviamente, sus márgenes de utilidad”, indicó la presidenta de la Canirac.

El pasado 29 de septiembre, El Horizonte publicó que las aplicaciones de reparto de comida duplicaban el costo de los alimentos, además de que no solo cobran comisiones de servicio, sino que “revenden” la comida.

Y es que hay casos como el de cuatro hamburguesas en Burger King, donde el precio en tienda es de $436 pesos, pero suben a $916 pesos en Rappi, que es un aumento de 110% tan solo en el producto, y ya con todos los cobros sube a $1,046, que es un 138% de incremento.

Este tema llegó al Senado el 30 de octubre pasado, donde el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, presentó un punto de acuerdo para que la Profeco y la Cofepris revisen la operación de las plataformas y eviten abusos en los pagos y servicios.

Buscan transparentar

Pero para que no haya duda de que no es la plataforma, sino el establecimiento, Colunga le dijo a El Horizonte que, aunque suena “titánico”, pues en el país le dan servicio a 50,000 establecimientos, ya están trabajando en transparentar los precios, tanto de tienda como el que finalmente se oferta en la app.

Actualmente, Uber Eats opera en 10 municipios de la urbe regia: Monterrey, San Pedro, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, Apodaca, Escobedo, Juárez, Santiago, García y Cadereyta con más de 5,000 restaurantes registrados, de los cuales más del 60% son pymes.

Los de Nuevo León representan el 10 por ciento del total nacional.

“Es un trabajo que hemos intentado realizar, pero no existe información que nos permita capturar cuáles son los precios en piso; estamos haciendo un trabajo uno a uno, con varios de los restaurantes donde tenemos relación, justo para encontrar ese equilibrio".

“No te diría que hay una fecha en la cual vamos a poder hacer eso, pero sí que es una prioridad para nosotros el buscar reducir esos precios inflados que en algunos casos han existido por ciertos restaurantes".

“En México tenemos 50,000 restaurantes; capturará esa información de 50,000 restaurantes dentro de la plataforma, con los menús, etcétera; ha sido algo complicado, pero sí es una de las iniciativas”, detalló Colunga.

Es para pagarles sus impuestos: Canirac

La presidenta de Canirac abundó que ellos no justifican los incrementos desmedidos, pero se trata de un mecanismo para solventar el costo de hacer uso de las plataformas digitales para la venta.

Ya que en ocasiones se requiere también el uso de embalajes especiales para el pedido y el personal dedicado a los clientes de las apps, además de la comisión ya mencionada, pero la Canirac promueve la transparencia en costos de piso y aplicaciones digitales.

“Esto no justifica un precio injustificado, sino que es un mecanismo para equilibrar costos operativos que implica vender por la aplicación, ya que, pues, muchos establecimientos ocupan empaques especiales, personal dedicado a pedidos digitales, la propia comisión que te cobra la plataforma".

“Estamos promoviendo encarrilar la transparencia y la comunicación honesta hacia con los clientes para que comprendan las diferencias y cómo funciona la estructura de los costos desde el consumo presencial y el digital; obviamente va a haber”, añadió Guajardo Bosques.

Ellos sugieren aumentarles

Contrario a lo explicado por Colunga, restauranteros señalaron que en otras plataformas como Rappi también sucede lo mismo: un incremento en costos del producto e incluso más que una sugerencia, es una imposición en promociones y precios para la plataforma.

Génesis Álvarez, restaurante del restaurante “Antojitos Doña Anita”, ubicado en Guadalupe, informó que con esta aplicación de comida antes mencionada hay incrementos en precios de hasta 70% en comparación con el costo en piso.

Acciones que han generado la molestia en algunos clientes recurrentes de este negocio por cuentas de hasta $700 pesos en la compra a través de Rappi por tres platillos.

“Nosotros nos manejamos con Rappi, nosotros tenemos el precio aquí y Rappi sugiere un precio y es lo que manejamos a venta de plataforma; yo aquí manejo como postre el arroz con leche, es un vasito de arroz con leche, yo lo doy en $35 pesos a precio.

“Aquí en el restaurante y Rappi me lo manejan en un precio de $59 pesos, por lo regular, lo que lo aumentan $20 pesos o hasta más por platillo.

“Clientes sí han venido que son clientes de aquí del restaurante, que no pueden venir en el momento o así y mandan pedir por aplicación, me dicen ‘oye, se me elevó la cuenta $600, $700 pesos’ en dos o tres platillos, sí, hemos tenido queja”, comentó Álvarez.

Asimismo, Álvarez detalló que el servicio de la aplicación le cobra a un restaurante alrededor de $6,000 por año para poder vender sus platillos por esta vía, un costo para socios restauranteros de años.

Pero el problema se hace más grande cuando la misma plataforma les impone promociones que, sumadas a los costos de embalaje e incluso el envío, hacen que en ocasiones la ganancia del restaurante sea menor de lo que debería.

“Nos cobran por año alrededor de $5,000, $6,000 pesos por año, los embalajes, el costo del envío porque también cobran un envío y no sé qué tanto.

“Ya tenemos un rezago porque a veces meten promociones que no nos dan, por ejemplo, ahorita tengo una promoción del 15% de descuento de las enchiladas, entonces ahí ya no me sale”, explicó Álvarez.

Comentarios