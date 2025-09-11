Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_13_54_PM_78a300cb2e
Nuevo León

Aprueba Congreso crear medalla de cultura 'Mauricio Fernández'

Esta medalla se hace en honor al actual alcalde de San Pedro Garza García, quien ha aportado en materia de Cultura a Nuevo León en diferentes ocasiones

  • 11
  • Septiembre
    2025

La comisión de Educación en el Congreso del Estado aprobó la creación de la medalla de honor “Mauricio Fernández Garza”, que se entregará a aquellos que hagan aportaciones a la cultura y comunidad de Nuevo León. 

Esta medalla se hace en honor al actual alcalde de San Pedro Garza García, quien ha aportado en materia de Cultura a Nuevo León en diferentes ocasiones, como en la creación del museo La Milarca, en donde se exhiben piezas históricas de su colección personal. 

"Es una medalla propuesta por el PAN y definitivamente es una medalla importante y creo que el Alcalde Mauricio Fernández tiene una gran trayectoria en el servicio público, es muy querido y ha ayudado muchísimo en muchas cuestiones del Estado, no nada más en San Pedro. 

WhatsApp Image 2025-09-11 at 5.13.54 PM.jpeg

“Me da gusto que podamos otorgar esta medalla en el Congreso y se entregaría a partir de este 2025 y será Mauricio Fernández el primero en recibir esta medalla que llevará su nombre”, dijo Perla Villarreal, diputada presidenta de la comisión de educación. 

Dicha medalla se hará en plata, tendrá dos caras, en una tendrá el logotipo del Congreso con la legislatura en la que se entregó y del otro lado tendrá la inscripción Medalla de Honor ‘Mauricio Fernández Garza’.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2156d3c2b9
Construyen en México pirámide escalonada para museo sostenible
0_E9_A8000_3ce64d3e6a
Celebra la UANL edición 2025 de los Premios a las Artes
Whats_App_Image_2025_09_11_at_4_24_20_PM_024a1a65d9
Se cumplen dos años sin obispo en Nuevo Laredo
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_8_fda7f7a178
Entregan a 'Tiger', perro rescatado de incendio en Escobedo
policias_apodaca_1d4ede2cfd
Dos policías resultan lesionados tras volcadura en Apodaca
EH_UNA_FOTO_77_1c1be06326
Destaca pabellón de España en 'Expo de Osaka'
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe
publicidad
×