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Nuevo León

Aprueba Congreso NL permiso turístico para autos foráneos

Aile Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad, detalló que este permiso consistirá en una tarjeta digital emitida por el Instituto de Control Vehicular

  • 22
  • Abril
    2026

El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma integral a la Ley de Movilidad que contempla la creación de un Permiso Turístico gratuito con vigencia de 30 días para vehículos con placas foráneas, como parte de las medidas de preparación rumbo al Mundial de 2026.

Durante la sesión, la diputada Aile Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad, explicó que este permiso consistirá en una tarjeta digital gratuita expedida por el Instituto de Control Vehicular, la cual deberán portar las personas usuarias de vehículos foráneos durante su estancia temporal en el estado.

Para tramitarlo, informaron que se requerirá presentar tarjeta de circulación, licencia de conducir vigente, identificación oficial y seguro vehicular.

La reforma, aseguraron, busca facilitar la movilidad y brindar mayor orden ante la llegada de visitantes nacionales e internacionales durante la justa mundialista.


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