Aprueba Monterrey presupuesto de casi $10 mil millones para 2026

En la última sesión ordinaria del año, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó un Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 que asciende a $9 mil 792 millones de pesos.

El paquete financiero, validado previamente en comisiones, se alinea estrictamente con el Plan Municipal de Desarrollo vigente.

El alcalde Adrián de la Garza destacó que el eje central de este gasto será el fortalecimiento del programa Escudo, diseñado para blindar la seguridad de la capital regia.

"Es un presupuesto enfocado en consolidar la estrategia de seguridad que nos propusimos desde el inicio de la administración", detalló el edil.

Además de la seguridad, el presupuesto contempla partidas específicas para eventos de talla internacional y la mejora de la infraestructura urbana.

Mundial de Futbol: Recursos destinados a la logística y actividades en el marco de la justa deportiva.

Regeneración Urbana: Plan de rescate para el Barrio Antiguo.

Movilidad y Apoyo Social: Continuidad de los programas Transformando Monterrey y Tarjeta Regia, además del lanzamiento de la nueva Regio Ruta.

Transparencia: Fondos etiquetados para la Contraloría Municipal y mecanismos de rendición de cuentas.

Como parte del paquete aprobado, los integrantes del Cabildo autorizaron una serie de subsidios y descuentos destinados a incentivar la recaudación y apoyar la economía familiar en impuesto predial con descuentos para contribuyentes cumplidos, pagos realizados en los primeros meses del año y beneficios adicionales para quienes utilicen plataformas digitales.

Apoyo a grupos vulnerables que cumplan con requisitos de escasez económica.

También en multas de tránsito, en la que se aplicarán subsidios en multas consideradas "no graves" y diversas infracciones administrativas.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta aprobación unánime garantiza que la administración municipal cuente con los recursos necesarios desde el primer día de enero para dar cumplimiento a los servicios públicos y proyectos de gran calado que demanda la ciudad.

