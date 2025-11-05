Cerrar X
Nuevo León

Aprueban iniciativa de diputado contra acoso sexual digital en NL

El Congreso de Nuevo León aprobar por unanimidad la iniciativa presentada por el diputado local Jesús Elizondo para endurecer las penas por acoso sexual digital

  • 05
  • Noviembre
    2025

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso de Nuevo León dio un paso crucial en la protección de la infancia y adolescencia en el ciberespacio al aprobar por unanimidad la iniciativa presentada por el diputado local Jesús Elizondo para endurecer las penas en el delito de grooming o acoso sexual digital.

La propuesta busca fortalecer las disposiciones penales contra esta práctica, que afecta a miles de menores.

Con esta reforma al Código Penal, se busca un aumento significativo en las sanciones para el delito de grooming.

La sanción podría incrementarse hasta en una mitad, pasando de un rango de 4 años y medio a 9 años de prisión.

Se añadirá un apartado al Artículo 271 Bis 5 de delitos contra la intimidad personal que castigará específicamente cuando "se coaccione, intimide, manipule o ejerza chantaje previo a la consumación del delito".

Actualmente, el diputado argumenta que el Código Penal no brinda la atención particular que el grooming requiere, lo que genera una laguna legal que deja en estado de indefensión a las víctimas.

Elizondo presentó esta iniciativa no solo en su carácter de legislador, sino también como víctima de este delito.

Según relató, durante su adolescencia fue extorsionado por varios años con un video íntimo.

"Como víctima de grooming conozco de primera mano la importancia de proteger a las y los menores en el ciberespacio. Cuenten conmigo para hacer esta reforma posible, nunca más un niño, niña o adolescente deberá temer por ser extorsionado," declaró el diputado local tras la aprobación en comisiones.

Elizondo enfatizó la gravedad de la situación actual que viven niños y adolescentes en la entidad.

 "La extorsión de menores en el ciberespacio es hoy una realidad, haré lo que esté a mi alcance como diputado para proteger a las nuevas generaciones de este peligro para que puedan crecer en paz y felices".

La necesidad de esta reforma se respalda con datos contundentes: De acuerdo con el INEGI, el 29.9% de los usuarios menores de 19 años han experimentado algún tipo de acoso cibernético, incluyendo el grooming.

El caso del diputado Elizondo y la ley contra la extorsión fue incluso mencionado en una conferencia matutina el pasado 3 de abril, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, aunque ya se castiga la difusión de material íntimo, al haber extorsión se está hablando de un delito diferente que requiere atención.

Se espera que la iniciativa sea llevada al Pleno del Congreso durante las próximas semanas para su votación final, aprobación y posterior publicación, lo que concretaría el fortalecimiento de la ley contra esta grave amenaza digital.


