Incendio de camioneta en la carretera Monterrey–Saltillo

Un incendio de una camioneta Nissan de caja cerrada que transportaba cartones vacíos de cerveza fue sofocado la mañana de este jueves por Bomberos de Ramos Arizpe en la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del parque industrial Santa María.

El siniestro no dejó personas lesionadas, y de acuerdo con el reporte, la unidad circulaba con dirección a Monterrey cuando se le desprendió una llanta, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se impactara contra la valla metálica de contención, originándose el fuego en la parte frontal del vehículo.

El conductor fue identificado como Iván Alejandro Valdez López, de 45 años y con domicilio en Saltillo, quien viajaba solo y resultó ileso.

Elementos de Bomberos lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara, quedando únicamente daños materiales en la camioneta.





