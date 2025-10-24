Cerrar X
Nuevo León

Arranca construcción del nuevo C4 Norte en Monterrey

El inmueble contará con oficinas para realizar trámites municipales, además de contar con la más alta tecnología para monitoreo, prevención y despliegue

  • 24
  • Octubre
    2025

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, junto a personal de su gabinete, dio el arranque para la construcción del nuevo C4 Norte, con una inversión de más de 220 millones de pesos.

El nuevo centro de comando, control, comunicación y cómputo, ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, sobre la avenida prolongación Ruiz Cortines, tendrá como objetivo brindar seguridad y atención ciudadana.

“Hoy estamos aquí para poder atestiguar el inicio de una construcción de un centro muy importante, porque además de que es un centro de inteligencia como el que tiene Monterrey en el parque Alamey, donde generamos mucha información para poder actuar de forma efectiva. Además de eso, será también un centro de atención municipal”, comentó el alcalde Adrián de la Garza.

EH UNA FOTO - 2025-10-24T133815.679.png

El inmueble, con una extensión de terreno de más de 7 mil metros y un edificio de 3 mil metros cuadrados de construcción, contará con oficinas para trámites municipales, así como con oficinas de seguridad con la más alta tecnología, donde se realizarán las tareas de monitoreo, prevención y despliegue de policías.

“Va a estar activamente un C4, aprovechando alguna de las áreas bajas para poder tener una atención municipal y hacer una atención integral en la zona”, agregó el edil.

EH UNA FOTO - 2025-10-24T133838.821.png

La obra se espera que concluya para mayo de 2026 y pueda entrar en funciones para toda la zona norponiente de la ciudad.


