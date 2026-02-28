Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
La_Huasteca_f72ff973c0
Nuevo León

Refuerza Protección Civil, prevención de riesgos en La Huasteca

Elementos de “Jaguares” exhortaron a quienes practican deporte, portar vestimenta adecuada, equipo necesario para la actividad y llevar agua suficiente

  • 28
  • Febrero
    2026

Para prevenir accidentes que ponga en riesgo, principalmente a deportistas, personal  de Protección Civil de Santa Catarina implementó un operativo para reforzar la seguridad de quienes acuden al Parque La Huasteca a ejercitarse.

Los elementos de la corporación conocida como “Jaguares” exhortaron a quienes practican senderismo, ciclismo, rapel o cualquier otra actividad deportiva portar vestimenta adecuada, equipo necesario para  actividad y llevar agua o alguna barra energética.

“Estamos haciendo más presencia y exhortando a todos los que acuden a ejercitarse hacia el interior de la Huasteca a que lo hagan con todas las medidas necesarias para su seguridad. 

WhatsApp Image 2026-02-28 at 12.42.31 PM.jpeg

“Es importante que lo hagan para evitar pongan su vida en riesgo y la de sus acompañantes”, expresó Israel Contreras Vázquez director de la corporación.

En la entrada de la Huasteca, así como en algunos puntos al interior de la misma los elementos invitaron a los deportistas a no realizar alguna actividad sino cuentan con la experiencia necesaria, así como también en su caso hacerlo con la guía de expertos.

Asimismo, recomendaron a todo al que acude a la Huasteca a tomar a respetar la naturaleza de dicho lugar, no tirar basura ni encender fogatas.

Contreras Vázquez añadió que siempre se cuenta con una unidad de Protección Civil haciendo rondines al interior de La Huasteca para prestar cualquier servicio en caso de ser necesario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

incineran_toneladas_narcoticos_jalisco_2d1b0d57c9
Incineran más de dos toneladas de narcóticos en Jalisco
asalto_consulado_eua_pakistan_9b6be8b319
Suman nueve muertos tras asalto a consulado de EUA en Pakistán
EH_UNA_FOTO_9_e2014b2e92
Consejo de Seguridad de la ONU se reúne por ataques a Irán
publicidad

Últimas Noticias

incineran_toneladas_narcoticos_jalisco_2d1b0d57c9
Incineran más de dos toneladas de narcóticos en Jalisco
desplome_avion_bolivia_22_muertos_c217d353b2
Declaran luto en Bolivia tras accidente aéreo que dejó 22 muertos
iran_eua_israel_dia_2_dea945199e
Irán, EUA e Israel en conflicto, día 2: minuto a minuto
publicidad

Más Vistas

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Piden no quitarle el agua a NL para dársela a Texas
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad
×