Refuerza Protección Civil, prevención de riesgos en La Huasteca

Para prevenir accidentes que ponga en riesgo, principalmente a deportistas, personal de Protección Civil de Santa Catarina implementó un operativo para reforzar la seguridad de quienes acuden al Parque La Huasteca a ejercitarse.

Los elementos de la corporación conocida como “Jaguares” exhortaron a quienes practican senderismo, ciclismo, rapel o cualquier otra actividad deportiva portar vestimenta adecuada, equipo necesario para actividad y llevar agua o alguna barra energética.

“Estamos haciendo más presencia y exhortando a todos los que acuden a ejercitarse hacia el interior de la Huasteca a que lo hagan con todas las medidas necesarias para su seguridad.

“Es importante que lo hagan para evitar pongan su vida en riesgo y la de sus acompañantes”, expresó Israel Contreras Vázquez director de la corporación.

En la entrada de la Huasteca, así como en algunos puntos al interior de la misma los elementos invitaron a los deportistas a no realizar alguna actividad sino cuentan con la experiencia necesaria, así como también en su caso hacerlo con la guía de expertos.

Asimismo, recomendaron a todo al que acude a la Huasteca a tomar a respetar la naturaleza de dicho lugar, no tirar basura ni encender fogatas.

Contreras Vázquez añadió que siempre se cuenta con una unidad de Protección Civil haciendo rondines al interior de La Huasteca para prestar cualquier servicio en caso de ser necesario.

