Fiscalía coordina acciones con FBI por seguridad en Mundial 2026

El fiscal general del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que se sostuvo una reunión con personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) como parte de los trabajos de prevención y análisis de riesgos rumbo a los eventos relacionados con el Mundial 2026.

Se revisaron antecedentes por posibles protestas

El funcionario explicó que este acercamiento tuvo como objetivo revisar antecedentes de posibles protestas, así como conductas registradas en el pasado vinculadas a actos de reacción terrorista, con la finalidad de anticipar escenarios y establecer medidas de seguridad adecuadas.

Flores Saldívar señaló que el intercambio de información permitió evaluar distintas formas de actuación que pudieran presentarse durante el desarrollo de los eventos internacionales, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades estatales.

Destacó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los visitantes que arribarán a la entidad, subrayando que la coordinación interinstitucional es clave para atender cualquier eventualidad.

