Cerrar X
46f96ba4_8437_40ec_b612_cfb1ca585b81_33aef69361
Nuevo León

Arranca Samuel servicio de scooters para Distrito FIFA

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio el banderazo de salida a la operación del sistema de micro movilidad, en Guadalupe.

  • 23
  • Septiembre
    2025

Con el objetivo de promover el transporte ecológico rumbo al Mundial FIFA 2026, el gobernador Samuel García dio el banderazo de salida a la operación del sistema de micro movilidad, en Guadalupe.

En este arranque, que tuvo lugar este martes, se activaron 500 scooters y 50 bicicletas eléctricas. 

El gobernador, acompañado por el alcalde de Guadalupe, Héctor García, y el director general de Lime para Latinoamérica, Federico Recke, destacó que la llegada de la empresa coincide con la infraestructura de "corredores verdes" que se está desarrollando en la zona. 

"Llegó el futuro y llegó a la movilidad a Guadalupe. Me da mucho gusto que el distrito que señaló Lime es el que hemos denominado Distrito FIFA", comentó el mandatario estatal.

1c3cfa4f-3b84-4b7c-a332-468359236094.jfif

“Tenemos ya más de un año trabajando para que haya mucha movilidad que no dependa del auto en este Distrito. Recuerden que en este diámetro estamos haciendo el Parque del Agua, que va a ser el mejor del continente y va a estar jalando para marzo”, expresó el gobernador. 

Como parte de una promoción de lanzamiento, se informó, el desbloqueo de estos vehículos será gratuito durante el primer mes de servicio.

García también mencionó que se buscará expandir el área de cobertura de estos vehículos eléctricos con nuevos proyectos de infraestructura, como el Parque Lineal en Morones y Constitución.

Por su parte, Recke Rioseco, de Lime, detalló que la empresa ha invertido 87 millones de pesos en la zona metropolitana de Monterrey para desplegar 2,500 vehículos, lo que generará 30,000 empleos directos.

De acuerdo con las autoridades estatales, el servicio tendrá la tarifa más baja del mundo, con un costo de $10 pesos por desbloqueo y $2.5 por minuto. 

79c477dd-de9d-4e80-b9b9-a3899ee5cc45.jfif

Además, para los usuarios frecuentes, habrá un pase mensual de $300 por 300 minutos.

En esta primera etapa, el servicio cubrirá un área de 6.2 kilómetros cuadrados en Guadalupe, abarcando desde la Avenida Benito Juárez hasta la Avenida Chapultepec, y desde el Parque Fundidora hasta el Estadio de Rayados. 

La empresa también planea expandirse a Santa Catarina y San Pedro en el corto plazo.

Se espera que al menos el 25% de los viajes realizados con estos vehículos reemplacen los trayectos en automóvil, contribuyendo a reducir el tráfico y las emisiones en el área metropolitana. 

El programa busca alcanzar los 30,000 usuarios activos en Guadalupe antes de fin de año.

Dedican minuto de silencio a Mauricio

Antes del evento, se guardó un minuto de silencio en memoria del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández. 

En su discurso, el gobernador Samuel García se comprometió a continuar con las obras que dejó pendientes el edil, como el proyecto de la Interconexión y el Museo La Milarca.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

817e7225_16b4_4919_9a01_289cda6f5845_611f08a4e6
Arranca programa alimentario en más de mil escuelas de Coahuila
finanzas_pesos_7072b7d961
Alcanza NL la tasa más  baja de pobreza laboral desde 2008
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_09_23_a_la_s_20_40_37_5dc555750a
Arte sacro guaraní revela mestizaje espiritual en Paraguay
finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_12_46_AM_6db04aa8fe
Economía mexicana luce con 'mejor cara' hacia cierre de año
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×