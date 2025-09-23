Arranca Samuel servicio de scooters para Distrito FIFA

Con el objetivo de promover el transporte ecológico rumbo al Mundial FIFA 2026, el gobernador Samuel García dio el banderazo de salida a la operación del sistema de micro movilidad, en Guadalupe.

En este arranque, que tuvo lugar este martes, se activaron 500 scooters y 50 bicicletas eléctricas.

El gobernador, acompañado por el alcalde de Guadalupe, Héctor García, y el director general de Lime para Latinoamérica, Federico Recke, destacó que la llegada de la empresa coincide con la infraestructura de "corredores verdes" que se está desarrollando en la zona.

"Llegó el futuro y llegó a la movilidad a Guadalupe. Me da mucho gusto que el distrito que señaló Lime es el que hemos denominado Distrito FIFA", comentó el mandatario estatal.

“Tenemos ya más de un año trabajando para que haya mucha movilidad que no dependa del auto en este Distrito. Recuerden que en este diámetro estamos haciendo el Parque del Agua, que va a ser el mejor del continente y va a estar jalando para marzo”, expresó el gobernador.

Como parte de una promoción de lanzamiento, se informó, el desbloqueo de estos vehículos será gratuito durante el primer mes de servicio.

García también mencionó que se buscará expandir el área de cobertura de estos vehículos eléctricos con nuevos proyectos de infraestructura, como el Parque Lineal en Morones y Constitución.

Por su parte, Recke Rioseco, de Lime, detalló que la empresa ha invertido 87 millones de pesos en la zona metropolitana de Monterrey para desplegar 2,500 vehículos, lo que generará 30,000 empleos directos.

De acuerdo con las autoridades estatales, el servicio tendrá la tarifa más baja del mundo, con un costo de $10 pesos por desbloqueo y $2.5 por minuto.

Además, para los usuarios frecuentes, habrá un pase mensual de $300 por 300 minutos.

En esta primera etapa, el servicio cubrirá un área de 6.2 kilómetros cuadrados en Guadalupe, abarcando desde la Avenida Benito Juárez hasta la Avenida Chapultepec, y desde el Parque Fundidora hasta el Estadio de Rayados.

La empresa también planea expandirse a Santa Catarina y San Pedro en el corto plazo.

Se espera que al menos el 25% de los viajes realizados con estos vehículos reemplacen los trayectos en automóvil, contribuyendo a reducir el tráfico y las emisiones en el área metropolitana.

El programa busca alcanzar los 30,000 usuarios activos en Guadalupe antes de fin de año.

Dedican minuto de silencio a Mauricio

Antes del evento, se guardó un minuto de silencio en memoria del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández.

En su discurso, el gobernador Samuel García se comprometió a continuar con las obras que dejó pendientes el edil, como el proyecto de la Interconexión y el Museo La Milarca.

