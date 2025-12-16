Semar publica política para manejo sustentable de mares y costas
La Semar dio a conocer la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, con objetivos y acciones para proteger ecosistemas
- 16
-
Diciembre
2025
La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) dio a conocer la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México (PNMSMCM), un instrumento que define objetivos, estrategias y líneas de acción para la protección y uso sustentable de los ecosistemas marino-costeros del país.
El ordenamiento fue publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece acciones a corto, mediano y largo plazo, alineadas con los compromisos internacionales y nacionales asumidos por México en materia ambiental y de desarrollo sostenible.
Diagnóstico integral de mares y costas
De acuerdo con el documento, la política parte de un diagnóstico ambiental, socioeconómico y cultural del estado actual de las zonas marinas y costeras, así como de las tendencias observadas en estas regiones.
Reconoce la alta biodiversidad de los mares mexicanos, la relación entre océano y cambio climático, y las marcadas diferencias regionales.
La PNMSMCM fue elaborada por la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), como resultado de un trabajo de coordinación interinstitucional.
Objetivos para fortalecer la gobernanza oceánica
Entre sus principales objetivos se encuentra consolidar la gobernanza ambiental e institucional y el estado de derecho en mares y costas; conservar, proteger y restaurar la salud oceánica; así como incrementar el financiamiento para transitar hacia una economía oceánica sostenible.
Beneficios para comunidades costeras
La política contempla mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras e insulares, fortalecer la seguridad alimentaria y promover el conocimiento, la identidad y la cultura oceánica.
Asimismo, plantea consolidar un sistema de información oceánica que sea transparente y de acceso público.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas