Semar publica política para manejo sustentable de mares y costas

La Semar dio a conocer la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, con objetivos y acciones para proteger ecosistemas

  • 16
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) dio a conocer la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México (PNMSMCM), un instrumento que define objetivos, estrategias y líneas de acción para la protección y uso sustentable de los ecosistemas marino-costeros del país.

El ordenamiento fue publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece acciones a corto, mediano y largo plazo, alineadas con los compromisos internacionales y nacionales asumidos por México en materia ambiental y de desarrollo sostenible.

Diagnóstico integral de mares y costas

De acuerdo con el documento, la política parte de un diagnóstico ambiental, socioeconómico y cultural del estado actual de las zonas marinas y costeras, así como de las tendencias observadas en estas regiones.

oceano-2-e1565804397391.jpg

Reconoce la alta biodiversidad de los mares mexicanos, la relación entre océano y cambio climático, y las marcadas diferencias regionales.

La PNMSMCM fue elaborada por la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), como resultado de un trabajo de coordinación interinstitucional.

Objetivos para fortalecer la gobernanza oceánica

Entre sus principales objetivos se encuentra consolidar la gobernanza ambiental e institucional y el estado de derecho en mares y costas; conservar, proteger y restaurar la salud oceánica; así como incrementar el financiamiento para transitar hacia una economía oceánica sostenible.

oceano_resiliente_saludable-1.jpg

Beneficios para comunidades costeras

La política contempla mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras e insulares, fortalecer la seguridad alimentaria y promover el conocimiento, la identidad y la cultura oceánica.

plasticos_en_la_playa_0.jpg

Asimismo, plantea consolidar un sistema de información oceánica que sea transparente y de acceso público.


