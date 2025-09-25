Arranca Samuel trabajos de Parque Lineal en Constitución
Samuel García dio inicio a la construcción del Parque Lineal Avenida Constitución, un corredor verde de 6.1 kilómetros que correrá bajo la Línea 4 del Metro
- 25
-
Septiembre
2025
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio arranque este jueves a los trabajos del Parque Lineal Avenida Constitución, que se realizará debajo de la Línea 4 del Metro.
Acompañado del secretario de Movilidad y Planeación Urbana (SMPU), Hernán Villarreal, y el subsecretario de Infraestructura de la SMPU, José Francisco Ibargüengoytia, el mandatario destacó que se conectará a la ciudad a través de espacios que permitan el uso de diversos medios de transporte.
Arrancamos con la construcción del NUEVO Parque Lineal de la Línea 4 del Metro, 6.1 KILÓMETROS de andador seguro, lleno de árboles y bancas para disfrutar de la vista del río Santa Catarina y de nuestro Cerro de la Silla.— Samuel García (@samuel_garcias) September 25, 2025
Y si fuera poco, también construiremos los nuevos… pic.twitter.com/0sjYMCUIjr
“Queremos conectar la ciudad y queremos que la gente se pueda mover sin necesidad de carro. Como todas las ciudades de primer mundo. Tenemos que cuidar el río, tenemos que dar más oportunidades a la bicicleta, a caminar, al scooter y, por supuesto, a nuevos camiones verdes, transmetros y líneas del metro. Eso es lo que no se hizo en 40 años: 40 años ni una banqueta, 40 años ni un árbol, y nos acostumbramos a una ciudad descuidada, dijo Samuel.
Asimismo, aseguró que esta obra se terminará el mes de marzo y no afectará la vialidad.
Por su parte, el subsecretario José Francisco explicó que el corredor albergará:
- Transporte masivo
- Vehicular
- Urbano
- Movilidad no motorizada
- Peatones
Y constará de una distancia de 6.1 km desde el Parque Fundidora hasta el complejo vial Gonzalitos, y permitirá conectar con estaciones del metro como Félix U. Gómez, estación Palacio, estación Juárez, estación Cuauhtémoc, estación ISSSTE y estación Obispado.
En él, los ciudadanos encontrarán áreas para hacer ejercicio, usar bicicletas, áreas naturales, juegos infantiles, ejercitadores, bancas, ciclopuertos, bebederos.
