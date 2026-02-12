Podcast
Coahuila

Preocupa a visitantes el lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo

Ante la emergencia, se han iniciado trabajos para instalar bombas que oxigenen y circulen el agua, así como la reparación de los equipos y la limpieza del lago

  • 12
  • Febrero
    2026

Saltillenses que acuden a la Ciudad Deportiva han mostrado sorpresa y preocupación al notar la situación del lago artificial, donde cientos de peces han aparecido sin vida y otros luchan por sobrevivir. 

Según reportes de visitantes, los animales buscan concentraciones de agua oxigenada para mantenerse con vida, situación que evidencia la falta de mantenimiento y la necesidad de intervenir el sistema de tratamiento del agua.

Autoridades del complejo deportivo informaron que la causa principal de la mortalidad de los peces fue la baja concentración de oxígeno en el agua, provocada por el mal funcionamiento de los aireadores encargados de mantener condiciones adecuadas para la fauna acuática. 

Ante la emergencia, se han iniciado trabajos para instalar bombas que oxigenen y circulen el agua, así como la reparación de los equipos y la limpieza del lago para retirar los ejemplares muertos.

El responsable del lugar indicó que estas medidas buscan salvar la mayor cantidad posible de peces y mejorar la calidad del agua, que también presenta signos de contaminación. 

Los visitantes coinciden en que es urgente darle mantenimiento al lago artificial, que se ha convertido en un espacio emblemático para paseos y recreación en la ciudad, asegurando que pueda seguir siendo un lugar seguro y agradable para el público y la fauna local.

