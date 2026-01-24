Anuncian proyecto hídrico para garantizar agua en Ciudad Victoria

Durante el evento de entrega de apoyos para el bienestar, realizado en Reynosa como parte de una estrategia nacional, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que en México se desarrollan actualmente 17 proyectos hidráulicos con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable para todos los mexicanos.

Entre estos proyectos se encuentra uno que se ejecuta en el estado de Tamaulipas: la construcción de la segunda línea del acueducto Ciudad Victoria, una obra estratégica que permitirá duplicar la cantidad de agua que reciben las familias de la capital del estado.

De acuerdo con el titular de la Conagua, este proyecto beneficiará a aproximadamente 150 mil familias y está planeado para tener una vida útil de 50 años, con lo que se busca asegurar el suministro de agua potable para las generaciones presentes y futuras.

Con este nuevo acueducto, se fortalecerá la infraestructura hídrica de Ciudad Victoria y se reducirán los problemas de desabasto que históricamente ha enfrentado la ciudad, garantizando que las futuras generaciones puedan contar con agua suficiente en sus hogares.

Durante su intervención, Morales López expresó su agradecimiento al gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, al señalar que el trabajo conjunto entre la federación y el estado se refleja en mejoras sustanciales en la infraestructura que benefician directamente a la ciudadanía.

Asimismo, reconoció que será el propio Gobierno del Estado, con recursos propios, quien construya una planta potabilizadora adicional como complemento de esta obra hidráulica, lo que permitirá garantizar una mejor calidad del agua para las familias de Ciudad Victoria.

En ese sentido, el director general de la Conagua detalló las características del proyecto y la inversión que se destinará para su ejecución:

“Se trata de un acueducto de 54 kilómetros, además de una nueva planta potabilizadora que va a dotar a Ciudad Victoria de agua de muy buena calidad. Destacar que nos pusimos de acuerdo con el gobernador y con su equipo, y quiero aprovechar este momento para señalar que el trabajo en equipo da buenos resultados. Hemos tenido una extraordinaria coordinación con el gobernador, a quien le pido que den un fuerte aplauso porque es alguien que de veras se preocupa por este trabajo. El Gobierno del Estado está construyendo la potabilizadora y la Federación está construyendo 54 kilómetros del acueducto. Estamos hablando de una inversión del orden de los 2 mil 600 millones de pesos para que eso sea posible”.

Las autoridades destacaron que este tipo de proyectos forman parte de una política integral para atender el rezago en infraestructura hídrica y asegurar el derecho humano al agua en todo el país.

