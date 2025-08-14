Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_14_T124509_151_a6151a0afe
Nuevo León

Detienen a coach de natación por presunto abuso sexual a menor

Un hombre identificado como Daniel “N”, de 47 años, fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones

  • 14
  • Agosto
    2025

Un hombre identificado como Daniel “N”, de 47 años, fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, acusado de abuso sexual y corrupción de menores. 

La víctima, una niña de tan solo 7 años, quien era alumna de natación del presunto agresor.

Los hechos se remontan al pasado martes 5 de agosto, cuando al finalizar la clase de natación, Daniel “N” invitó a la menor a su domicilio, ubicado en la colonia Villa Mitras, en el municipio de Monterrey. La niña fue acompañada por dos sobrinos del hombre, también menores de edad.

La Fiscalía del General de Justicia del estado informó que la madre de la menor, confiando en el hombre por ser su entrenador, le permitió ir a la casa. Fue en ese lugar donde, presuntamente, se cometió la agresión sexual.

Se desconoce la ubicación exacta de la escuela de natación, únicamente se informó que se encuentra en el municipio de Monterrey.

Ocho días después del suceso, los agentes lograron la detención del sospechoso en la misma colonia, Villa Mitras. 

Actualmente, Daniel “N” se encuentra en un Centro de Reinserción Social del estado, a disposición de un juez de control que determinará su situación legal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

8d41f993_6f51_427c_a2da_aaf3b12b2e60_e783f03c03
Realiza AIC deportación controlada por abuso sexual en EUA
nacional_golpean_joven_detenido_chiapas_373ae5a812
Policía 'tablea' a joven en Chiapas; lo será separaran del cargo
nacional_detenidos_cjng_b7c7826f2c
Revelan nombres de los 26 miembros del CJNG extraditados a EUA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_19_10_AM_eb0307239b
Hacen llamado a operarse con cirujanos plásticos certificados
baja_presion_nl_466df26cc3
Vigila NL baja presión en el Golfo; podría convertirse en ciclón
INFO_7_UNA_FOTO_5_1aeb0ad640
Extorsionan y roban $570 mil pesos a empleada en San Pedro
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
publicidad
×