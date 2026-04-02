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Nuevo León

Asegura MC que no hay riesgo por falta de Tesorero

Sandra Pámanes indicó que estos señalamientos son erróneos y que es ‘malicioso’ el hecho de haber presentado un escrito ante la Secretaría de Gobernación

  • 02
  • Abril
    2026

La bancada local de Movimiento Ciudadano aseguró que no hay riesgo ante la falta de nombramiento de un Tesorero General, como lo señaló el PRI el pasado miércoles.

La diputada coordinadora de la bancada, Sandra Pámanes, indicó que estos señalamientos son erróneos y que es ‘malicioso’ el hecho de haber presentado un escrito ante la Secretaría de Gobernación. 

"La postura del PRI es errática y maliciosa con respecto al nombramiento del Tesorero del Estado. No existe ningún riesgo en cuanto al buen funcionamiento de la Tesorería del Estado a cargo de Ulises Carlín como Encargado del Despacho, una figura reconocida tanto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como en los ordenamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", dijo la diputada Sandra Pámanes. 

Al contrario de lo que señaló el PRI, Pámanes asegura que el actual encargado de despacho, Ulises Carlin, puede realizar las labores en la Tesorería sin enfrentar vacíos legales, ya que sus funciones están sustentadas. 

Fue el pasado miércoles que las diputadas del PRI, Lorena de la Garza y Armida Serrato, presidenta y secretaria de la Comisión de Presupuesto en el Congreso local, indicaron que ya se venció el plazo para que el gobernador, Samuel García, enviara la propuesta oficial para el nombramiento del nuevo tesorero, sin embargo no se recibió nada. 

“Entonces, Ulises Carlín, al día de hoy, ya no tiene facultades legales para administrar las finanzas del Estado de Nuevo León. El estado, que dicho sea de paso, es de los estados más endeudados del país, pero también de los estados que más recursos genera. Hoy no tiene quien maneje legalmente su dinero. Así está Nuevo León hoy por decisión de Samuel García”, dijo la diputada Lorena de la Garza. 

Por su parte, Armida Serrato acudió a la delegación de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León a informar sobre esta situación, asegurando que el que no haya un Tesorero Estatal perjudica el manejo de las finanzas del Estado. 

“En el marco de las participaciones federales próximas a enviarse al Estado de Nuevo León, es de poner especial atención, ya que el encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León nombrado por no se encuentra legitimado para la administración de dichos recursos”, señaló Serrato.


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