'Sí hay tesorero, es Ulises Carlin': Samuel García

Después de vencerse el plazo para enviar al Congreso su propuesta de tesorero, y tras los cuestionamientos que escalaron hasta denuncias ante la Federación, el gobernador Samuel García aseguró que el cargo ya está ocupado formalmente por Ulises Carlin, encargado del Despecho de la Tesorería.

De acuerdo con el mandatario estatal, el nombramiento es valido aún sin la aprobación del Poder Legislativo por lo que, dijo, se van a tener que quedar esperando a que les solicite el visto bueno.

“Ulises está nombrado tesorero”, sentenció, “qué lastima que los diputados encargados de hacer la ley no la leen o no la conocen, ese es el nivel de diputados que tenemos”.

Y es que, según el gobernador, como la baja del anterior secretario de Finanzas fue justificada entonces podía hacer la designación brincándose al Congreso.

“La Constitución señala que cuando hay una renuncia injustificada, -lean la Constitución, diputados-, tengo que mandar, creo en 90 días, el nombramiento. “Carlos Garza renunció de manera justificada, no estamos en época de emergencia, en época de algo urgente, por ello yo nombré a Ulises”, dijo, “lo reconoció Hacienda, los bancos, hasta lo reconocieron las cámaras, entonces que se queden esperando (los diputados)”.

El jueves, al cumplirse el plazo para enviar la propuesta de nuevo tesorero, la priista Armida Serrato envió una carta al Gobierno Federal alertando que Carlin, en su figura de encargado de despacho, no está legitimado para la recepción de recursos provenientes de fondos y participaciones.

Al respecto, García Sepulveda criticó a la diputada acusándola de desconocer la Ley y agregó que, actualmente, Nuevo León no necesita el dinero que los legisladores temen se vea comprometido.

“Pobrecita, no conoce de finanzas, no conoce de leyes, ese es el nivel de diputados que tiene Nuevo León, por eso el siguiente año fíjense bien por quién votan, porque son una pena esos cuates.

“Hoy hay tesorero, hoy está reconocido Ulises, no ocupamos recursos, de hecho, hasta Sheinbaum nos mandó mil 500 millones, vamos a mandar todo al Metro, y meterle turbo para que esté el mayor pedazo posible en el Mundial”, finalizó.

Mientras el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, aseguró recientemente que el nombramiento se enviará al Congreso regresando de vacaciones, el mandatario estatal rechazó confirmarlo.

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