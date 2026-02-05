IMSS afirma no tener gestores; exhorta a no dejarse engañar

Al advertirle a la población que ellos no tienen “gestores ni intermediarios”, el IMSS dio a conocer que desde hace por lo menos cuatro años, iniciaron los fraudes contra derechohabientes que buscan incrementar su pensión por parte de personas externas y ajenas al organismo.

El organismo alertó a la población que, además de las páginas fraudulentas, los “coyotes” también se instalan afuera de sus delegaciones, centros comerciales y bancos, donde timan a la derechohabiencia haciéndole creer que triplicarán su pensión a cambio de pagos que llegan a los $140,000 pesos.

“El Seguro Social ha detectado que, en Nuevo León, personas que se hacen pasar por gestores defraudan a derechohabientes prometiéndoles realizar trámites en su nombre ante el Instituto".

“Estos supuestos intermediarios cobran sus servicios por adelantado, pero no realizan ninguna gestión con el Instituto, sino que desaparecen con el dinero de los usuarios, dañando de esa manera su patrimonio”, indicó.

En entrevista para el noticiero INFO7 de Azteca Noticias, la Jefa de Departamento de Supervisión y Afiliación Vigencia en el IMSS Nuevo León, Angélica María Idrogo Gauna, afirmó que no es necesario pagarle a externos cuando un trámite de cotización de semanas o contratación del programa Modalidad 40 o Seguro Voluntario tarda máximo una hora.

“No se requieren intermediarios para realizar estos trámites; los trámites ante el IMSS son gratuitos, nadie te pide un pago".

“Hay quienes tienen 500 semanas y les dicen: ‘Métete a la 40' y vas a recibir una buena pensión y no es así, y sí les estuvieron cobrando por hacer toda la gestoría, todo el papeleo y sin haber necesidad”, señaló.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que han proliferado los fraudes con pensiones del IMSS y hasta del ISSSTE por parte de “coyotes” que ofrecen agigantar los pagos mensuales a cambio de grandes sumas de dinero.

Incluso, la semana pasada, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León reventó una empresa llamada Grupo Pimex que tiene 70 denuncias por “millones de pesos” defraudados a derechohabientes.

Ante esto, ayer el Seguro Social dijo que los supuestos intermediarios cobran sus servicios, como agilizar trámites de pensiones, afiliaciones o servicios médicos, por adelantado, pero no realizan ninguna gestión con el Instituto, sino que desaparecen con el dinero de los usuarios, dañando de esa manera su patrimonio.

“Los servicios del IMSS gratuitos incluyen trámites de pensión, incapacidades, consulta de semanas cotizadas, altas y bajas, así como procesos de incorporación a esquemas como la Modalidad 40, Personas Trabajadoras Independientes y Personas Trabajadoras del Hogar”, afirmó Idrogo.

Además, la institución pone a disposición de la derechohabiencia herramientas digitales seguras como la aplicación IMSS Digital y el portal oficial www.imss.gob.mx, donde es posible realizar diversos procedimientos sin costo alguno.

Se corre riesgo legal

El organismo afirmó que el riesgo no solo es económico, sino legal, pues estos coyotes suelen falsificar documentos, lo cual es un delito.

“Recurrir a la gestoría de personas ajenas a la institución implica riesgos económicos, pero también legales, pues el uso de documentos apócrifos es una práctica común, entre otras".

“El Instituto Mexicano del Seguro Social reitera su compromiso con brindar un servicio seguro, transparente y gratuito a su población usuaria”, indicó el IMSS.

'El IMSS no tiene gestores', dice el organismo

Voceros del IMSS indicaron que los trámites se pueden y deben hacer de manera directa en sus oficinas para evitar a los defraudadores con pensiones.

El fraude de las pensiones se ha presentado en los últimos cuatro años.

Los “coyotes” abordan a los derechohabientes en lugares públicos como afuera de las delegaciones del IMSS, bancos y centros comerciales.

El organismo afirma que ellos no tienen gestores ni hay cobro por sus trámites.

