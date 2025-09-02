Cerrar X
Tamaulipas

Padilla está de luto, mueren dos trabajadores de Comapa

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó sobre el fallecimiento de dos trabajadores de la Comapa

  • 02
  • Septiembre
    2025

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó sobre el fallecimiento de dos trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), del municipio de Padilla, cuando esta mañana realizaban trabajos de desazolve en una de las alcantarillas. 

Los hechos se registraron en el kilómetro 48 de la carretera Victoria-Matamoros, sitio a donde al menos seis trabajadores llegaron para continuar con los trabajos correspondientes, dos de los cuales ingresaron a la alcantarilla sin contar con el equipo adecuado lo que provocó la situación de riesgo. 

De acuerdo con las autoridades, fue el director del organismo operador del agua quien bajó para auxiliarlos, pero no logró el objetivo y salió en estado crítico por lo que sus compañeros solicitaron el auxilio de los cuerpos de emergencia.  

58209a8e-b6fc-43cb-80a7-a35bbac08b05.jfif

Los primeros respondientes fueron elementos de la Guardia Estatal y Protección Civil de Padilla, inmediatamente realizaron el traslado del director de Comapa, siendo transportado a mitad de camino a otra ambulancia propiedad del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), para ingresarlo a un hospital de Ciudad Victoria y recibir atención especializada, su estado de salud es crítico. 

Los rescatistas realizaron la extracción de la primera persona, confirmando que ya no contaba con signos vitales, minutos después se realizó la segunda extracción con las mismas consecuencias. 

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, de la Guardia Estatal, Cruz Roja, CRUM, Protección Civil y Bomberos, así como de la fiscalía general de Justicia y del Servicio Médico Forense (SEMEFO).  

4b5085c4-55bf-4679-bf2e-2609f317e6e2.jfif

En junio de 2021, tres trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa Victoria, perdieron la vida al estar realizando trabajos de mantenimiento en una caja de válvulas de distribución de agua, ubicada cerca de una alcantarilla, los gases tóxicos que se filtraron por la pared fueron mortales para que se desvanecieran, hechos ocurridos en la Colonia La Presita de Ciudad Victoria.


Etiquetas:
