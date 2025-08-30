Asistirá Samuel García al primer informe de Sheinbaum

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, asistirá el próximo lunes 1 de septiembre al primer informe de actividades de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

En representación del mandatario estatal, el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, acudirá al Congreso del Estado para participar en la sesión solemne que dará inicio al segundo año de actividades legislativas.

Al respecto, Flores Serna destacó la importancia de la colaboración entre los poderes y mantener una buena relación entre todos.

“El deber de todo Gobierno es mantener una relación con el Congreso basada en el respeto a su autonomía, pero también en la construcción de acuerdos. En Nuevo León estamos convencidos de que el diálogo y el trabajo en equipo dan grandes resultados”.

El secretario general subrayó que la visión de la actual administración es avanzar hacia un Nuevo León más seguro, con mejor movilidad, infraestructura moderna y mayores oportunidades de desarrollo económico.

En este sentido, recalcó que logros como la llegada de inversión extranjera, la construcción de nuevas líneas del Metro, la modernización del transporte público y las estrategias de seguridad son posibles gracias al trabajo coordinado.

Finalmente, Flores Serna puntualizó que su visita al Congreso local llevará un mensaje de colaboración y apertura. “En representación del Gobernador llevaré un mensaje muy claro: queremos que Nuevo León siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Para lograrlo, es importante trabajar de manera coordinada entre los diferentes poderes. Somos y seguiremos siendo un Gobierno de puertas abiertas”.

