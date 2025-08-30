Cerrar X
samuel_sheinbaum_7966251bf6
Nuevo León

Asistirá Samuel García al primer informe de Sheinbaum

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, asistirá el próximo lunes 1 de septiembre al primer informe de actividades de la presidenta de México

  • 30
  • Agosto
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, asistirá el próximo lunes 1 de septiembre al primer informe de actividades de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

En representación del mandatario estatal, el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, acudirá al Congreso del Estado para participar en la sesión solemne que dará inicio al segundo año de actividades legislativas.

Al respecto, Flores Serna destacó la importancia de la colaboración entre los poderes y mantener una buena relación entre todos.

“El deber de todo Gobierno es mantener una relación con el Congreso basada en el respeto a su autonomía, pero también en la construcción de acuerdos. En Nuevo León estamos convencidos de que el diálogo y el trabajo en equipo dan grandes resultados”.

image00001.jpeg

El secretario general subrayó que la visión de la actual administración es avanzar hacia un Nuevo León más seguro, con mejor movilidad, infraestructura moderna y mayores oportunidades de desarrollo económico. 

En este sentido, recalcó que logros como la llegada de inversión extranjera, la construcción de nuevas líneas del Metro, la modernización del transporte público y las estrategias de seguridad son posibles gracias al trabajo coordinado.

Finalmente, Flores Serna puntualizó que su visita al Congreso local llevará un mensaje de colaboración y apertura. “En representación del Gobernador llevaré un mensaje muy claro: queremos que Nuevo León siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Para lograrlo, es importante trabajar de manera coordinada entre los diferentes poderes. Somos y seguiremos siendo un Gobierno de puertas abiertas”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Gznw_WCI_Xk_A_Adp_GM_8523c725a5
Sheinbaum arranca plan de repavimentación federal en Edomex
mexico_peru_1_1024x614_37917f9634
Perú responde que expresidente no es un perseguido político
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090018_038_56dae473b2
Sheinbaum exige acción de la ONU por Pedro Castillo
publicidad

Últimas Noticias

AP_25243096444689_e6923e876c
La cumbre de la OCS: un contrapeso a Occidente
Tigres_1f52e2c173
¡Bajó un Ángel! Correa le da el triunfo a Tigres ante Santos
AP_25242861925104_876e04c478
Tirador de bar en Montana enfrenta cuatro cargos de asesinato
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
nl_ternium_efb3c96f66
Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’
publicidad
×