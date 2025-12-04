Podcast
Nuevo León

Atiende AyD casi 10,000 reportes de fuga en noviembre

La dependencia destacó que se trata de una estrategia para mejorar la calidad del servicio y reducir el volumen de agua no contabilizada en la red

  • 04
  • Diciembre
    2025

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) informó que durante el mes de noviembre atendió casi 10,000 reportes de fugas de agua potable en la urbe regia un 99% de estos en periodos de dos días.

La dependencia destacó que se trata de una estrategia para mejorar la calidad del servicio y reducir el volumen de agua no contabilizada en la red.

De acuerdo con el reporte mensual, del 1 al 30 de noviembre el personal operativo reparó 9,589 reportes de fugas, de las cuales 4,664 fueron ubicadas en banquetas, lo que representa el 48.7% del total. 

WhatsApp Image 2025-12-04 at 1.27.23 PM.jpeg

Otras 3,693 intervenciones, equivalentes al 38.5 por ciento, correspondieron a fugas detectadas en medidores domiciliarios; mientras que 1,229 reparaciones se realizaron directamente en vialidades, es decir, el 12.8% de las mismas.

El director general de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, señaló que la mejora en los tiempos de respuesta ha sido posible gracias a un mayor despliegue de cuadrillas en todas las centrales operativas y explicó que se están reforzando los trabajos de tapado de zanjas para evitar afectaciones en las zonas intervenidas.

“El despliegue que realizan las cuadrillas de todas las centrales operativas se ha incrementado, brindando una atención más rápida a los reportes ciudadanos. Asimismo, estamos reforzando y agilizando el tapado de zanjas en las zonas donde realizamos trabajos para evitar molestias a las y los vecinos”

WhatsApp Image 2025-12-04 at 1.27.23 PM (1).jpeg

Asimismo, Ortegón Williamson subrayó el esfuerzo del personal que trabaja en campo durante todo el día, aun en condiciones de lluvia y bajas temperaturas, también hizo un llamado a los usuarios para continuar con el uso responsable del agua, particularmente en esta temporada invernal.

“Durante las últimas semanas que hemos tenido la presencia de lluvia y frío, los compañeros han redoblado esfuerzos siempre con la mejor actitud”, apuntó.

“Extiendo el llamado a la población a seguir cuidando el agua, sobre todo en esta temporada donde el termómetro alcanza temperaturas hasta de un dígito. Cuando se bañen, es importante colocar una cubeta para almacenar el agua fría en lo que sale la caliente”, añadió Ortegón Williamson.


