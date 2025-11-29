Más de 100 colonias de Reynosa sufrirán corte de agua el domingo

Más de 100 colonias de Reynosa enfrentarán un nuevo corte en el suministro de agua potable este domingo, debido a los trabajos de reparación de una fuga que realizará personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).

La dependencia informó que la suspensión afectará a los sectores Juárez-Oriente, Juárez-Poniente y Oriente, debido al volumen de agua cruda que transporta la línea donde será intervenida la fuga.

Las labores comenzarán a las 20:00 horas del domingo 30 de noviembre, sin que hasta ahora exista un estimado de la hora en que concluirán.

La fuga se ubica en la calle Francisco Nicodemo y calzada Victoria, en la colonia Del Maestro, donde cuadrillas de la COMAPA realizarán maniobras durante la noche.

Mientras duren los trabajos, parte de la vialidad permanecerá cerrada a la circulación.

Las autoridades llamaron a los habitantes de los sectores afectados a tomar previsiones ante la falta de servicio, ya que podría extenderse durante varias horas.

