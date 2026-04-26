Automovilistas señalan baches en Diego Díaz de Berlanga

Más que conducir, automovilistas aseguran que diariamente tienen que esquivar obstáculos sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga, donde baches, zanjas abiertas y trabajos inconclusos complican la circulación a lo largo de la vialidad.

Obras inconclusas complican la circulación

En el cruce con la avenida Los Ángeles, así como en distintos puntos a lo largo de la vialidad, permanecen obras atribuidas a la Comisión Federal de Electricidad, donde incluso pueden observarse anuncios con la leyenda “Trabajos inconclusos de CFE”.

De acuerdo con automovilistas, esta problemática tendría cerca de dos años sin ser resuelta.

Zanjas abiertas, tierra acumulada, carriles reducidos y múltiples baches en el pavimento forman parte del panorama que enfrentan quienes transitan por la zona.

Conductores denuncian riesgos y afectaciones

Conductores señalan que para avanzar deben disminuir la velocidad, cambiar constantemente de carril y maniobrar para evitar caer en los hoyancos.

“Está muy complicado pasar por aquí, yo vivo aquí a la vuelta y tengo que rodear todo para pasarme estas obras”, comentó un automovilista.

Además de las molestias por el tráfico, algunos ciudadanos advirtieron que estas condiciones también representan riesgo de daños mecánicos y posibles accidentes.

“Se te friega la transmisión, las llantas y quién te ayuda, está muy feo pasar por aquí, yo paso todos los días”, expresó Fernando, otro conductor afectado.

Persisten trabajos sin concluir en la vialidad

Mientras las obras relacionadas con trabajos de infraestructura permanecen sin concluir, automovilistas esperan una pronta intervención municipal para mejorar la movilidad y seguridad en toda la avenida.

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