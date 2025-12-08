Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_08_at_6_39_12_PM_035807693b
Nuevo León

Autoriza Monterrey nomenclatura de Calzada Mauricio Fernández

El municipio que este 11 de diciembre se autorizará de manera formal el cambio de nomenclatura, para honrar la vida y obra del exalcalde, Mauricio Fernández

  • 08
  • Diciembre
    2025

El municipio de Monterrey anunció que el próximo 11 de diciembre se autorizará de manera formal el cambio de nomenclatura de una de las principales avenidas que conectan la capital de la entidad con San Pedro, para honrar la vida y obra del fallecido exalcalde sampetrino, Mauricio Fernández Garza.

La nueva denominación será Calzada Mauricio Fernández Garza.

Para justificar y dar contexto a esta "trascendente decisión", el Ayuntamiento de Monterrey, a través del programa “Transcripciones de nuestra historia”, ofreció un conversatorio sobre la trayectoria del exfuncionario.

El secretario del Ayuntamiento de Monterrey, César Garza, informó que la avenida que se renombrará es una vialidad "estructural" que actualmente se compone de la Calzada San Pedro y la Avenida Miravalle.

Garza destacó que Fernández Garza fue un "hombre muy relevante en la construcción de la metrópoli", además de ser un promotor cultural y defensor del patrimonio histórico y paleontológico.

"Ambos gobiernos han decidido honrar, perpetuar su ejemplo, su testimonio, integrando una avenida muy importante", explicó el secretario, buscando dejar claro el contexto detrás del cambio de nombre.

El conversatorio, organizado para enaltecer las aportaciones de Fernández Garza al desarrollo local, contó con la participación de figuras políticas e historiadores de la región como el exgobernador Natividad González Parás, Fernando Margáin Berlanga, exalcalde de San Pedro y exsenador, y Leopoldo Espinosa Benavides, cronista oficial de Monterrey.

Se espera que esta semana los acuerdos para el cambio de nombre sean formalizados por ambos municipios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

alcalde_comovamos_monterrey_c5afebb327
Reforzará Adrián trabajo tras resultados de 'Alcalde, Cómo Vamos'
adrian_garza_presupuesto_0591fff8d1
Insiste Adrián que presupuesto debe ser municipalista
INFO_7_UNA_FOTO_82_2a3d54eff0
Monterrey alcanza máxima calificación en materia de seguridad
publicidad

Últimas Noticias

G7vhy_ZPXUAERY_Ts_ae1b61c7c6
Senado aplaza reforma sobre jueces sin rostro hasta febrero
bhftr_fb6c84bcae
Posadas empresariales impulsan ventas de restaurantes en Saltillo
rth45_5eaacda284
Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×