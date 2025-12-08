Autoriza Monterrey nomenclatura de Calzada Mauricio Fernández

El municipio de Monterrey anunció que el próximo 11 de diciembre se autorizará de manera formal el cambio de nomenclatura de una de las principales avenidas que conectan la capital de la entidad con San Pedro, para honrar la vida y obra del fallecido exalcalde sampetrino, Mauricio Fernández Garza.

La nueva denominación será Calzada Mauricio Fernández Garza.

Para justificar y dar contexto a esta "trascendente decisión", el Ayuntamiento de Monterrey, a través del programa “Transcripciones de nuestra historia”, ofreció un conversatorio sobre la trayectoria del exfuncionario.

El secretario del Ayuntamiento de Monterrey, César Garza, informó que la avenida que se renombrará es una vialidad "estructural" que actualmente se compone de la Calzada San Pedro y la Avenida Miravalle.

Garza destacó que Fernández Garza fue un "hombre muy relevante en la construcción de la metrópoli", además de ser un promotor cultural y defensor del patrimonio histórico y paleontológico.

"Ambos gobiernos han decidido honrar, perpetuar su ejemplo, su testimonio, integrando una avenida muy importante", explicó el secretario, buscando dejar claro el contexto detrás del cambio de nombre.

El conversatorio, organizado para enaltecer las aportaciones de Fernández Garza al desarrollo local, contó con la participación de figuras políticas e historiadores de la región como el exgobernador Natividad González Parás, Fernando Margáin Berlanga, exalcalde de San Pedro y exsenador, y Leopoldo Espinosa Benavides, cronista oficial de Monterrey.

Se espera que esta semana los acuerdos para el cambio de nombre sean formalizados por ambos municipios.

