‘Avanza empoderamiento de las mujeres en NL’: Gobierno

Este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Y en ese marco, el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) de Nuevo León, que es una instancia multidisciplinaria que abraza temas como educación, salud, economía y la atención a las niñas, destacó las diferentes acciones para empoderarlas a ellas.

La directora del Instituto, Miriam Hinojosa Dieck, expuso diversas estrategias, entre ellas el Programa "Mujeres empoderando a Mujeres", que les ayuda a obtener recursos para que ninguna siga en una relación abusiva por miedo a quedarse sin comer.

Los cursos son gratuitos y son donados por otras beneficiarias.

Estos son algunos ejemplos:

"En la mañana aprendes cómo hacer unos chocolates y ya en la tarde los estás vendiendo, en la mañana aprendes cómo hacer un pastel y en la tarde lo estás vendiendo", explicó.

Luego, a ellas mismas se les enseña cómo vender en Internet y así tener mejores ingresos económicos.

También se les apoya con el Programa "Escuela para Mujeres", para que concluyan la preparación fundamental.

"Pueden terminar la primaria, la secundaria o la preparatoria; todo el trabajo es en línea", expresó.

En Prevención de Violencia, el programa más posicionado es el de Puntos Naranja: ya hay 500 en vía pública y funcionan como resguardo para proteger inmediatamente a las mujeres en peligro.

"Voy por la calle, siento que me vienen siguiendo, no me siento tranquila, veo un punto naranja, sé que es un espacio donde voy a tocar la puerta, voy a ser correctamente atendida", garantizó.

Ante los feminicidios y agresiones, el Instituto se coordina con las autoridades de seguridad.

En las mesas de paz, que se llevan a cabo cada mañana, hay una específica a la semana que está dedicada a los temas de mujeres", refirió.

En los territorios vulnerables se canalizan las situaciones y se organizan jornadas de Mujeres y Derechos.

El Instituto tiene muchos brazos, que son las "Unidades de Igualdad de Género", para atender, dentro de las dependencias, la violencia contra las mujeres y garantizar la perspectiva de género en las políticas públicas.

Ya hay 80 unidades en el gobierno estatal, y además 25 municipios las tienen.

"Cada año tocamos a más de 20,000 mujeres e indirectamente a muchas más porque, si te pones a ver, por ejemplo, funcionarias y funcionarios públicos, atendemos al año a 15,000, y esas funcionarias y funcionarios están en ventanilla, atendiendo a mucha más gente", detalló.

El reto es avanzar en el cambio cultural, ya que indebidamente se sigue culpando a las mujeres de la violencia que sufren.

"Por supuesto, eso es falso, hay muchísimas razones que impiden que una mujer pueda escapar (de la situación de violencia)", aclaró.

Y este es el llamado.

"Dejemos de culpabilizar a las víctimas y trabajemos en el cambio que nos permita que todas las mujeres tengamos acceso a todos los derechos", pidió.

Para más información, usted puede llamar a los teléfonos 81 2020 9773 al 76, al 800 503 7760, al 911, al 070, o bien consultar las redes sociales del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León.

