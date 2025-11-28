Cerrar X
Coahuila

Continuan activismo contra la violencia a las mujeres en el IEC

La iniciativa reunió a funcionarias de distintas áreas con el propósito de reflexionar y visibilizar la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres

  • 28
  • Noviembre
    2025

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colaboradoras del IEC participaron en una actividad conmemorativa realizada en el segundo piso del edificio.

La iniciativa reunió a funcionarias de distintas áreas con el propósito de reflexionar y visibilizar la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres.

La actividad consistió en la creación del “Mural con Manos Naranjas”, donde las participantes colocaron siluetas de manos de color naranja acompañadas de mensajes y frases que hacen un llamado a la prevención de la violencia de género.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 4.38.54 PM.jpeg

El color naranja, símbolo de un futuro libre de agresiones, marcó el espíritu del ejercicio colaborativo.

Las organizadoras señalaron que, por esta ocasión, la intervención fue exclusiva para mujeres y se llevó a cabo de acuerdo con la programación interna establecida.

La dinámica buscó fortalecer la sororidad entre las trabajadoras y reafirmar el compromiso institucional con la promoción de espacios seguros y libres de violencia.


