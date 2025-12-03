Celebra Escobedo la Caminata por la Inclusión con 3,000 personas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de Escobedo llevó a cabo con gran éxito la quinta edición de la tradicional Caminata por la Inclusión.

Más de 3,000 personas se dieron cita para salir a caminar, refrendando el compromiso del Municipio con la construcción de una comunidad más justa, solidaria y accesible.

Desde las primeras horas, familias completas, niñas, niños, jóvenes y personas adultas y de la tercera edad se reunieron en esta jornada que promueve los valores fundamentales de respeto, empatía e igualdad de oportunidades.

La actividad se consolidó como un evento de gran participación social, sumando a instituciones educativas, centros DIF, asociaciones civiles, colectivos ciudadanos y clubes deportivos

Todos ellos recorrieron juntos los alrededores del Parque Lineal Las Torres con el objetivo de visibilizar la importancia de garantizar entornos libres de discriminación y con total accesibilidad para las personas con discapacidad.

El municipio está fortaleciendo de manera continua programas que promueven la integración plena de las personas con discapacidad en los ámbitos educativo, laboral, cultural y deportivo

Escobedo mantiene una estrategia permanente para consolidar una cultura verdaderamente incluyente mediante políticas transversales que facilitan el acceso a servicios esenciales como salud, rehabilitación, movilidad, capacitación y desarrollo integral. La meta es clara: que ninguna persona quede rezagada por motivo de alguna condición.

De forma complementaria a la caminata, la Unidad Básica de Rehabilitación San Genaro intensifica su labor realizando recorridos en planteles educativos, empresas e instituciones.

Estos esfuerzos están enfocados en sensibilizar a la población, eliminar estigmas y abrir más oportunidades para la integración plena en la vida social y productiva del Municipio.

La exitosa Caminata por la Inclusión reafirma que Escobedo trabaja todos los días por ser un municipio donde la diversidad se reconoce como una fortaleza y donde cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos. En comunidad, se construye un futuro con bienestar, justicia social e igualdad de oportunidades para todos.

Comentarios