Nuevo León

Avanza reforma de jornada de 40 horas en Congreso

El Congreso aprobó que la reforma laboral que reduciría gradualmente la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas se remitiera a la Cámara de Diputados

  • 30
  • Septiembre
    2025

Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó que la reforma laboral que reduciría gradualmente la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas se remitiera a la Cámara de Diputados. 

En la sesión del pleno, el diputado priista y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Congreso local, Héctor Morales, dijo que dentro de las dos mesas de trabajo que ya se realizaron en el recinto se recopilaron opiniones de los empresarios, representantes sindicales, académicos y otros legisladores, por lo cual tocaba reenviarlo a la Cámara Baja, para que revisaran la retroalimentación. 

“La reducción de la jornada laboral no solo busca modernizar el marco jurídico, sino también promover condiciones de trabajo dignas, productivas y acordes al contexto internacional.

“Se prevé que esta reducción sea de forma gradual, disminuyendo dos horas por año hasta llegar a las 40 horas de jornada máxima, también se agrega establecer mecanismos de acompañamiento a las Mipymes como incentivos fiscales, subsidios temporales, créditos y asesorías que permitan a este tipo de empresas adoptar el modelo de jornadas laborales semanales de 40 horas, y también que en el proyecto de presupuesto de Egresos próximo siguiente al haber entrado en vigor el presente decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer un sistema de subsidios compensatorios”, dijo el diputado Héctor Morales. 

En el dictamen se estableció que la reducción se llevará acabo en un periodo de 4 años, bajando el número de horas de 2 en dos, es decir el primer año se reducirá a 46 horas, el segundo a 44, tercero a 42 y ya en el cuarto año será de 40 horas. 

De igual manera se plantea que obligatoriamente los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso con goce de sueldo íntegro.


