Expertos alertan que no se debe bajar la guardia ante sequías

A dos años de la severa escasez que golpeó al sur de Tamaulipas, especialistas advierten que la región no puede bajar la guardia y debe acelerar la implementación de estrategias que permitan un uso más eficiente del agua dulce, fortalecer la infraestructura y prevenir una nueva crisis que, de acuerdo con los pronósticos climáticos, podría repetirse con mayor frecuencia.

El doctor José Eduardo Mestre Rodríguez, consejero senior de la Fundación Internacional del Agua, subrayó que, aunque actualmente la zona sur, que comprende Altamira, Tampico y Ciudad Madero, registra avances organizativos en el manejo del recurso, el reto principal es incrementar la inversión y modernizar los sistemas.

"El agua debe pagar el agua", sostuvo al señalar que ya no es viable depender de recursos externos, sino que se requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía para generar fondos que permitan mejorar redes, infraestructura y tecnología.

Entre las acciones prioritarias, destacó la necesidad de elevar la eficiencia en los sistemas de distribución, incorporar nuevas tecnologías para detectar y reparar fugas de manera inmediata y garantizar presión uniforme en todas las colonias, con un servicio continuo las 24 horas del día.

Advirtió que el uso inadecuado del agua del subsuelo ha generado hundimientos y colapsos de drenaje en la zona sur, problemática asociada a la extracción en terrenos vulnerables cercanos al mar.

En este sentido, planteó que es indispensable realizar estudios de mecánica de suelos y establecer criterios técnicos más estrictos para la explotación de acuíferos.

Aunque se prevé que el presente año registre lluvias por encima de la media, alertó que la región se encuentra dentro del eje del cambio climático seco, lo que implica ciclos de sequía cada vez más recurrentes. "Sería un error que, porque hoy hay agua, olvidemos lo que ocurrió en 2024".

Otro punto clave es el almacenamiento y cuidado de fuentes estratégicas como la laguna de Champayán y el Chairel, consideradas una ventaja natural que no poseen otros municipios del país. A la par, insistió en fortalecer el tratamiento y reaprovechamiento de aguas residuales bajo esquemas de economía circular, que permitan reutilizar el recurso tratado tantas veces como sea necesario.

En cuanto a la protección de diques y compuertas, reconoció que varios sistemas presentan desgaste por el paso del tiempo, por lo que urge su modernización y la capacitación de la población para evitar daños intencionales que comprometan el abasto.

Dijo que el desafío rebasa el ámbito municipal y requiere la participación coordinada del Gobierno del Estado y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su organismo de cuenca, para consolidar inversiones de fondo que garanticen seguridad hídrica a largo plazo.

La lección de la crisis reciente es clara: la abundancia temporal no debe traducirse en descuido; sin planeación, tecnología e inversión sostenida, el sur de Tamaulipas podría enfrentar nuevamente un escenario de escasez que impacte a miles de familias y sectores productivos.

