AyD y Amazon instalan tecnología para mejorar eficiencia hídrica

Agua y Drenaje de Monterrey dio a conocer este miércoles, el desarrollo de un proyecto, junto con Amazon, sobre la eficiencia hídrica con el fin de recuperar hasta 65 litros de agua por segundo.

Ante la instalación de tecnología de control y medición inteligente, se permite recuperar ahorrros de hata 30% en volumen de agua, para un mejor aprovechamiento del recurso en beneficio de los usuarios.

Estas acciones se implementan en los macrosectores Raúl Salinas de Escobedo; y San Francisco en Juárez; lo que beneficiaría a más de 29 circuitos y 17,500 tomas domiciliarias.

AyD destaca proyecto por estrategia global

El director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia global.

“Este proyecto demuestra que es posible recuperar volúmenes muy importantes de agua a partir de eficiencia, haciendo un mejor uso del recurso disponible. Los resultados que hemos obtenido son contundentes y abren la puerta para replicar este modelo con más empresas”, señaló.

Aseguró que este proyecto tiene como objetivo el recuperar volúmenes hídricos a partir de la eficiencia.

Colocan válvulas reguladoras de presión y 666 medidores

En dichos sectores, se instalaron 666 medidores inteligentes en grandes usuarios y puntos estratégicos para monitorear consumos, detectar anomalías y advertir posibles fugas internas, tanto en domicilios como instalaciones.

Este proyecto incorpora trabajos de detección y prelocalización de fugas mediante gases trazadores, facilitando la ubicación de pérdidas no visibles y su reparación de forma más oportuna.

Esta tecnología busca conocer en tiempo real el comportamiento del agua dentro de la red, así como ajustar la operación para evitar presiones excesivas.

