Samuel García reabre Autopista al Aeropuerto de forma gratuita

Este miércoles, al iniciar la recta final de cuatro meses rumbo al Mundial de Futbol, el gobernador Samuel García reabrió la Autopista al Aeropuerto en forma gratuita para agilizar el tránsito y pidió a los automovilistas aprovechar el beneficio y en la medida de lo posible dejar de circular por la avenida Miguel Alemán, ya que en esta arteria arreciarán los trabajos más intensos para concluir la Línea 6 del Metro.

El mandatario estatal anunció que a la obra se le meterá "turbo", de modo que ya se comenzarán a notar los avances significativos desde el Aeropuerto hasta la Torre Rise.

Por lo pronto, ya se empieza a terminar el viaducto, que será el más largo de Latinoamérica, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empezará con las obras electromecánicas; de hecho, este jueves viene a Monterrey la directora de esa paraestatal a supervisar una de las subestaciones y se le pedirá que se construyan más.

García Sepúlveda invitó a quienes circulan en dirección al Aeropuerto, en especial a quienes usan las avenidas Miguel Alemán, Morones Prieto y Constitución, a utilizar la Autopista de modo gratuito, aprovechando que ya quedaron exentos de pagar la cuota de 63 pesos.

El beneficio aplica para quienes circulan en autos ligeros, y se extenderá, por lo menos, hasta el Mundial de Futbol.

El gobernador estuvo acompañado de Mariana Rodríguez, titular de "AMAR a Nuevo León".

"Estamos invitando a todo Nuevo León, en especial a quienes usan Morones, Constitución y Miguel Alemán a que utilicen la autopista al Aeropuerto, a partir de ya vamos a abrir las casetas de manera gratuita hasta terminar el magno proyecto en Apodaca que es la Línea 6 del Metro, para que

quienes usan la Miguel Alemán ya se vengan por esta vía para que entonces el gobierno haga de manera acelerada y turbo el cierre del Metro", dijo. "Entonces, rumbo al Mundial, ya estamos en la etapa final. Estamos a cuatro meses del Mundial, 120 días y es cuando más trabajo se va a ver en el Metro porque ya empieza la terminación del viaducto, la creación de las estaciones, ya entra CFE a poner toda la obra electromecánica, de hecho (este jueves) viene la directora. Ya la constructora empieza a subirse a las pasarelas para todos conectores, puertas, entradas, edículos (nichos), escaleras eléctricas, es decir, van a notar ahora así un avance multiplicador desde la Torre Rise hasta el Aeropuerto", explicó.

El mandatario dijo que el Metro será una realidad

"Esto es primer mundo: las ciudades de primer mundo tienen Metros desde el Aeropuerto a la población, al centro de Apodaca, al centro de Monterrey, a San Nicolás, a Guadalupe, y esa es la meta: muy ambiciosa, nos ha costado sudor y lágrimas, pero la vamos a lograr, y la queremos lograr para el Mundial, así que que vamos a meeter turbo, vamos a estar viendo avances significativos", aseveró.

El alcalde priísta de Apodaca, César Garza Arredondo, agradeció a García Sepúlveda por escuchar a la población, y garantizó que el Metro le cambiará la movilidad a los apodaquenses.

"Muchas gracias, góber: usualmente a los políticos nos dicen y nos tiran mucho carro porque nos gusta mucho hablar, pero nuestro principal jale es escuchar, por eso quiero agradecerle por escuchar la solicitud de miles de ciudadanos que transitamos por Miguel Alemán, va a ayudar a desfogar esa avenida", dijo el edil. "Le agradecemos porque cuando los ciudadanos hablan y el gobierno escucha, la ciudad y el Estado avanzan. Esa obra va a cambiar la manera en que los apodaquenses nos movemos. Estamos muy felices con esa obra, emocionados para que esté lista, no importa si es antes o después del Mundial. Que esté lista para el beneficio de los ciudadanos. Cuente con Apodaca", sostuvo Garza Arredondo.



El alcalde de Cadereyta, Carlos Rodríguez, también le agradeció.

"Gobernador: vas a dejar un gran legado en infraestructura carretera, el embellecimiento de nuestras casetas denota el gran interés que tienes para que la gente que nos visita de distintas partes del país y de la frontera, sepa que es un Estado siempre a la vanguardia. Es un gran día, lo mejor viene para Cadereyta ahora con el Mundial, para que también nuestra entrada esté hermosa", dijo Rodríguez.

El alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel, también emecista, atestiguó el acto de liberación del cobro.

El director de la Red Estatal de Autopistas (REA), Felipe Gerardo Flores, informó que por esta caseta pasan diariamente más de 25 mil vehículos.

Aseguró que se le ha cambiado la cara a la carretera: se sembraron más de mil 200 árboles y se modernizan las instalaciones para acelerar los tiempos del cruce.

Ciudadanos aplauden

En un sondeo, los automovilistas agradecieron que el uso de la Autopista sea gratuito.

"Gracias a Dios. Todos los días pasa uno por aquí. Estaba pagando 60 pesos diarios está muy bien porque en (la avenida) Miguel Alemán se pone muy intenso. Que a todo dar", expresó uno conductor.

"Perfecto, excelente, muy bien, correcto", dijo otro automovilista.

"Muy bien, gracias", comentó una conductora.

"¡Ah!, está muy bien, gracias. Está muy bueno", afirmó un automovilista.





