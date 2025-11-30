Cerrar X
Nuevo León

Brindan más de 11 millones de desayunos a niños de Nuevo León

La distribución de los apoyos se lleva a cabo a través del proveedor autorizado, quien realiza la entrega directa a las escuelas inscritas

  • 30
  • Noviembre
    2025

DIF Nuevo León entregó más de 11 millones de apoyos de desayunos escolares por medio de la coordinación con los Sistemas Municipales DIF y planteles del área metropolitana.

Los planteles interesados solicitaron el apoyo por medio de un oficio para incorporarse al Programa de Alimentación Escolar, en el que se incorporarse al Programa de Alimentación Escolar si cumplían con los requisitos establecidos.

image00009.jpeg

¿Cómo opera este programa?

Este programa opera bajo dos modalidades:

1. Alimentación Escolar Fría: Otorgan una porción de leche, galleta integral, fruta deshidratada y oleaginosas, conforme a los lineamientos del DIF Nacional.

image00002.jpeg

2. Alimentación Escolar Caliente: benefició mensualmente hasta 18 mil 500 estudiantes mediante la entrega de una canasta alimentaria para la preparación del desayuno en casa o dentro del plantel educativo.

image00004.jpeg

La distribución de los apoyos se lleva a cabo a través del proveedor autorizado, quien realiza la entrega directa los 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), así como en los planteles inscritos de los ocho municipios de la Zona Metropolitana.

image00006.jpeg

Cada SMDIF se firma un Convenio de Colaboración, cuya finalidad es sumar esfuerzos institucionales para asegurar que el programa beneficie a la población que más lo necesita.


