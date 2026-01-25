Revelan que esposa de Ryan Wedding es originaria de San Nicolás

Miryam Andrea Castillo Moreno originaria de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; fue identificada como esposa de Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de ser uno de los criminales más violentos del mundo, vinculado a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

De acuerdo con diversos medios, esta mujer trabajaba como edecán de eventos públicos, presuntamente lavaba dinero para su esposo, con quien aparentemente se casó en 2011.

Según autoridades, lo ayudó a cometer diversos actos de violencia por lo que decidieron bloquear todos los activos de la acusada, sin derecho a transferencia sin excepciones.

De acuerdo con el Depratamento del Tesoro, se busca aislar a Wedding de sus socios criminales para desmantelar la red que sostienen.

Es por ello, que Miryam Andrea Castillo Moreno es acusada de intentar proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Ryan James Wedding.

¿Cómo opera esta red de gestión de activos?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Wedding se encargaba de blanquear sus ganancias a través de una extensa red transatlántica de empresas y socios, por donde canalizaba el dinero del narcotráfico hacia bienes de lujo como automóviles y motocicletas.

Se apoyaba en dos personas, Rolan Sokolovski y Gianluca Tiepolo. El primero supervisaba la contabilidad de la organización de Wedding, mientras que Tiepolo, adquiría y gestionaba los activos físicos.

Ofrecían recomensa millonaria por Wedding

Ryan Wedding, exrepresentante de Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 fue detenido el pasado viernes 23 de enero al ser identificado como uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos.

En noviembre de 2025, Washington elevó de $10 a $15 millones de dólares la recompensa por datos que condujeran a su captura. Descrito por el exdirector del FBI, Kash Patel como "la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán” fue acusado de tráficar más de 60 toneladas de cocaína al año.

