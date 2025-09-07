Buscan aumentar penas por agresiones a guardias de seguridad

Ante el incremento de agresiones contra guardias de seguridad privada, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para incrementar hasta casi 11 años las penas por lesiones cometidas contra personal de vigilancia durante el desempeño de sus funciones en colonias, fraccionamientos o inmuebles de casa-habitación.

De manera paralela, el legislador tricolor propuso modificar la Ley de Seguridad Privada para que los guardias estén obligados a capacitarse en derechos humanos, primeros auxilios, solución pacífica de conflictos, manejo de situaciones de riesgo y defensa personal básica.

“La protección y dignificación de los guardias de seguridad privada es una tarea urgente y colectiva, ya que su trabajo representa un pilar esencial para la paz social y la protección del patrimonio familiar en colonias, fraccionamientos y edificios”, afirmó Treviño Cantú.

Actualmente, el Código Penal establece sanciones que van desde tres días de arresto, cuando las lesiones tardan menos de quince días en sanar, hasta siete años de prisión en caso de poner en riesgo la vida de la víctima. Con la iniciativa, las penas aumentarían hasta una mitad, es decir, de 4 días y medio a 10 años y medio.

La propuesta entregada en la Oficialía de Partes contempla adicionar el artículo 303 BIS 1 al Código Penal y el artículo 29 bis a la Ley de Seguridad Privada del Estado.

“Hemos sido testigos de agresiones verbales y físicas que han sufrido guardias privados que solo cumplen con su deber, por lo que es necesario otorgarles la protección legal y la formación adecuada”, sostuvo el diputado.

Treviño Cantú recordó el reciente caso de un vecino de San Pedro que agredió a dos guardias en la colonia Olinalá, además de hechos similares ocurridos en Monterrey, Juárez, García y Apodaca.

Comentarios