Nuevo León

Buscan regular las Cirugías Estéticas en Nuevo León

La propuesta busca establecer que solo los cirujanos certificados en cirugía plástica, estética y reconstructiva puedan practicar estas intervenciones

La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud para fortalecer la regulación de las cirugías estéticas en Nuevo León. 

La propuesta busca proteger la salud e integridad de las y los ciudadanos al establecer que solo los cirujanos certificados en cirugía plástica, estética y reconstructiva puedan practicar estas intervenciones.

“La reforma consiste en que las licencias que se otorgan por medio de la Secretaría de Salud en materia de sanidad a los espacios en donde se practican cirugías estéticas deben estar vinculadas no solamente al edificio en sí, sino que los doctores que practican su carrera de medicina tengan las credenciales correspondientes a cirujanos plásticos, no estéticos, porque ellos solamente tienen una maestría".

“Además, que la Secretaría de Salud cuente con un registro público estatal donde se vincule el nombre del doctor completo, su cédula profesional como médico general, como cirujano plástico y el nombre de las universidades que las hayan otorgado”, dijo la diputada.

La iniciativa también propone la creación de un registro público estatal de profesionales especializados en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Serrato Flores destacó que un médico cirujano plástico, estético y reconstructivo tiene una especialidad médica certificada por una universidad, lo que lo acredita para realizar cirugías estéticas. 

Por otro lado, los cirujanos estéticos que solo tienen una maestría no estarían acreditados para realizar operaciones.

 


