Whats_App_Image_2026_01_17_at_5_02_05_PM_1_d8bfdcb341
Nuevo León

Cae caballo de carretonero en alcantarilla de Monterrey

Las delgadas patas del animal se metieron por las rendijas metálicas de un drenaje pluvial, provocando que quedara atascado y cayera contra el pavimento

  • 17
  • Enero
    2026

Una yegua cayó a una alcantarilla cuando jalaba a un carretonero por calles de la colonia Francisco Villa, en Monterrey.

Las delgadas patas del animal se metieron por las rendijas metálicas de un drenaje pluvial, provocando que quedara atascado y cayera contra el pavimento.

Ante el percance, el dueño del equino solicitó apoyo de la autoridad para rescatarlo.

Fue en el cruce de Raúl Caballero y Gildardo Magaña donde ocurrió el accidente.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León implementaron un operativo para liberar al caballo.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 5.02.05 PM (1).jpeg

Descendieron al interior del drenaje para manipular y tratar de retirar las placas de metal que aprisionaron las extremidades del animal.

En coordinación con elementos municipales utilizaron herramientas hidráulicas como las denominadas “pinzas de la vida” para doblar las rendijas y facilitar la extracción.

El incidente se reportó al filo de las 3:00 de la tarde del sábado, tras dos horas de maniobras se logró concretar el rescate.

Al sitio arribó también personal de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, quienes tras la liberación tomó custodia del animal, de seis años de edad.


