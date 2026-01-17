Podcast
Tamaulipas

Localización de Verónica Escandón desata críticas

Mientras algunos usuarios señalaron que la mujer presuntamente se habría ausentado por voluntad propia, otros lo atribuyeron a posibles problemas personales

  • 17
  • Enero
    2026

Durante la noche del viernes, cuando apenas iniciaba el fin de semana, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para localizar a Verónica Escandón, quien presuntamente había sido privada de su libertad en la colonia Solidaridad, en el municipio de Reynosa.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales por el propio colectivo, la versión de los hechos fue proporcionada como fuente directa por la hermana de la mujer, señalando que Verónica habría sido privada de la libertad, por lo que de inmediato se emitió una ficha de búsqueda que comenzó a circular ampliamente en la ciudad.

Incluso, el colectivo solicitó a la ciudadanía salir a las calles para buscar indicios que ayudaran a dar con su paradero, además de compartir números telefónicos para recibir información de manera anónima y confidencial.

En las publicaciones también se informó que autoridades de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas habían activado un operativo especial con diversos actos de investigación para la localización de la mujer.

El caso rápidamente generó una intensa reacción en redes sociales, donde surgieron críticas de usuarios que cuestionaron la versión inicial de los hechos y la magnitud de la movilización tanto de autoridades como de la ciudadanía, al considerar que existen otros casos de desapariciones con más tiempo sin resolverse y que no han recibido la misma atención.

Fue durante la mañana del sábado cuando el propio colectivo informó que Verónica Escandón ya había sido localizada. Como ocurre en muchos de estos casos, no se brindaron detalles sobre lo sucedido ni sobre las circunstancias reales de su ausencia, lo que volvió a encender el debate entre la ciudadanía.

Mientras algunos usuarios señalaron que la mujer presuntamente se habría ausentado por voluntad propia, otros lo atribuyeron a posibles problemas personales o deudas.

Sin embargo, una parte importante de la población criticó la falta de claridad, al considerar que la omisión de información genera mayor incertidumbre y un ambiente de tensión innecesario.

Ciudadanos exigieron que, así como los colectivos solicitan apoyo masivo para compartir fichas de búsqueda y participar en la localización, también se informe de manera responsable sobre las causas reales de las desapariciones cuando las personas son encontradas, con el objetivo de que la población sepa de quién y en qué contextos debe cuidarse.

Advirtieron que la falta de transparencia podría provocar que, en el futuro, la ciudadanía deje de colaborar en la difusión de estos casos, al percibirlos como carentes de información o alejados de la realidad, lo que representaría un riesgo para la efectividad de las búsquedas legítimas.


