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Nuevo León

Cae mujer por extorsionar a la presunta amante de esposo

La mujer habría exigido a la víctima un pago de 300 mil pesos a cambio de no hacer público un video comprometedor que podría afectar su imagen

  • 22
  • Marzo
    2026

Una mujer identificada como Diana “N”, de 39 años, fue detenida por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, tras ser señalada por su presunta participación en un caso de extorsión con un trasfondo personal.

La captura se realizó el pasado 19 de marzo de 2026, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León obtuviera una orden de aprehensión derivada de una denuncia presentada ese mismo mes.

Le pedía dinero a cambio de no difundir un video

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría exigido a la víctima un pago de 300 mil pesos a cambio de no hacer público un video comprometedor que podría afectar su imagen.

El caso, según los datos recabados por el Ministerio Público, tiene un componente personal, ya que la víctima presuntamente mantenía una relación con la pareja de la detenida.

Este elemento habría sido utilizado como medio de presión para solicitar el dinero, configurando así una conducta compatible con el delito de extorsión, previsto en el Código Penal vigente en el estado.

Origen del conflicto y contacto con la víctima

De acuerdo con las indagatorias, el conflicto se originó luego de que la mujer encontrara en el celular de su esposo un video grabado tiempo atrás, presuntamente con una cámara oculta, en el que él aparecía en una situación íntima con otra mujer. Posteriormente, la identificó como Fabiola, quien se desempeñaba como maestra de gimnasia de su hija.

Tras el hallazgo, Diana “N” se habría comunicado con ella y, en un primer momento, le envió el material mediante mensajes, para después amenazarla con difundirlo.

Investigación inició tras denuncia en marzo

Las autoridades detallaron que la carpeta de investigación se integró a partir de una denuncia interpuesta en marzo de 2026, lo que permitió a los agentes ministeriales reunir datos de prueba suficientes para solicitar la orden de aprehensión.

Con base en estos elementos, un juez autorizó el mandato judicial que posteriormente fue cumplimentado por detectives de la AEI en territorio de Guadalupe.

Tras su detención, Diana “N” fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, donde permanece a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

Será en las próximas audiencias donde se determine su situación jurídica, conforme avance el proceso penal en su contra.


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