Vietnam fortalece cooperación energética con Rusia

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, inició este lunes una visita oficial de tres días en Rusia, con una agenda centrada en el fortalecimiento de la cooperación energética, particularmente en los sectores de petróleo y gas, en un contexto internacional marcado por el incremento en los precios de los combustibles.

El mandatario arribó el domingo a Moscú, donde sostendrá encuentros de alto nivel y firmará acuerdos estratégicos que buscan asegurar el suministro energético de su país, altamente dependiente de las importaciones.

Acuerdos energéticos en medio de tensión global

Uno de los puntos centrales de la visita será la firma de un acuerdo de cooperación en materia de petróleo y gas, en un escenario donde los mercados energéticos han registrado volatilidad debido al conflicto en Oriente Medio.

La escalada se intensificó tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní, situación que ha generado incertidumbre sobre el suministro de hidrocarburos que transita por el estratégico estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de energía.

Rusia, pieza clave para la seguridad energética de Vietnam

Para Vietnam, considerado un centro manufacturero en crecimiento en el sudeste asiático, Rusia representa un aliado estratégico en materia energética, especialmente ante su dependencia del petróleo proveniente de Medio Oriente.

De acuerdo con información oficial, la cooperación bilateral se ampliará en diversas áreas, incluyendo comercio, exploración, extracción y formación de personal especializado en la industria energética.

Además, ambas naciones prevén fortalecer su colaboración en otros sectores como energía nuclear, infraestructura, ciencia, tecnología, educación y cultura, consolidando una relación que ha sido históricamente cercana.

Reunión con el gobierno ruso y proyectos conjuntos

Durante su estancia, Pham Minh Chinh sostendrá un encuentro con el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, con quien abordará temas relacionados con el comercio bilateral y la implementación de proyectos conjuntos en el sector energético.

Entre los planes de Vietnam destaca la intención de avanzar en la construcción de dos centrales nucleares, iniciativa para la cual Moscú ha manifestado su respaldo técnico y estratégico.

Contexto global impulsa acercamiento energético

El conflicto en Oriente Medio ha reconfigurado el mercado energético internacional, elevando los precios del petróleo y el gas, y obligando a países importadores a diversificar sus fuentes de suministro.

En este escenario, Rusia ha buscado posicionarse como proveedor alternativo, pese a las sanciones internacionales derivadas de la guerra en Ucrania, apoyándose en medidas como la exención temporal de restricciones al crudo en tránsito por parte de Estados Unidos.

Además de Vietnam, otros países del sudeste asiático, como Tailandia, han iniciado conversaciones con Moscú para asegurar el acceso a recursos energéticos ante posibles interrupciones en el flujo desde Medio Oriente.

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