Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
aa85d532_4db7_4e5c_a4b0_e34ef4eba08e_dd195ad52f
Tamaulipas

Hallan sin vida a hombre en su vivienda en Tamaulipas

Un trabajador de maquiladora fue encontrado muerto en avanzado estado de descomposición dentro de su domicilio, en la colonia Esperanza

  • 17
  • Enero
    2026

Tamaulipas. Un hombre identificado como Silvado “N”, de 64 años, fue localizado sin vida al interior de su vivienda, donde ya se encontraba en avanzado estado de putrefacción.

Hallazgo por compañeros de trabajo

El reporte se realizó alrededor de las 11:30 horas de este viernes, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lirios y Margaritas, en la colonia Esperanza.

Compañeros de trabajo del hombre acudieron a buscarlo al notar que llevaba varios días sin presentarse a laborar en una maquiladora. Al ingresar al inmueble, lo encontraron recostado sobre la cama, sin signos vitales.

Aviso a autoridades

Tras el hallazgo, se dio aviso a los servicios de emergencia y a los familiares del fallecido. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

aa85d532-4db7-4e5c-a4b0-e34ef4eba08e.jfif

Sin huellas de violencia

Familiares informaron que no tenían contacto con Silvado “N” desde el pasado 12 de enero y señalaron que presumen una muerte por causas naturales, ya que la vivienda se encontraba cerrada y no presentaba signos de violencia.

de31bdca-019d-4500-a723-29c62acab9a0.jfif

El cuerpo tampoco presentaba lesiones visibles y la posición sugiere que el hombre falleció mientras descansaba.

Será la Fiscalía estatal la que determine oficialmente la causa del deceso mediante los estudios periciales correspondientes.

c927d110-58a6-4f4b-b614-5b2084f2ee38.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ba920a10_1092_4393_969f_e012338fe328_b645c5d5c9
SET fortalece comité de formación docente 2026–2028
2ddfa870_23bb_47c6_8f97_612866336417_11c3d140a6
Tamaulipas rompe récords turísticos durante 2025
Whats_App_Image_2026_01_17_at_6_12_46_PM_6279e566c6
Localización de Verónica Escandón desata críticas
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_5_ccf18d5e93
Samuel muestra interés nuevamente por la presidencia de México
Toman_oficinas_IMSS_por_atencion_medica_a22b3539a6
Mantienen toma de oficinas en hospitales del IMSS de Reynosa
INFO_7_VERTICAL_ce7bba7ae3
Restringirán vialidad en Julián Villagrán por obras en Monterrey
publicidad

Más Vistas

frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
deportes_brunetta_70f78e7155
Derrota ante Pumas reaviva rumores de salida de Brunetta
IMG_4820_b3b7e5f8f5
Inician proyecto ferroviario Saltillo–Ramos Arizpe–Nuevo Laredo
publicidad
×