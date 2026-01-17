Hallan sin vida a hombre en su vivienda en Tamaulipas

Tamaulipas. Un hombre identificado como Silvado “N”, de 64 años, fue localizado sin vida al interior de su vivienda, donde ya se encontraba en avanzado estado de putrefacción.

Hallazgo por compañeros de trabajo

El reporte se realizó alrededor de las 11:30 horas de este viernes, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lirios y Margaritas, en la colonia Esperanza.

Compañeros de trabajo del hombre acudieron a buscarlo al notar que llevaba varios días sin presentarse a laborar en una maquiladora. Al ingresar al inmueble, lo encontraron recostado sobre la cama, sin signos vitales.

Aviso a autoridades

Tras el hallazgo, se dio aviso a los servicios de emergencia y a los familiares del fallecido. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Sin huellas de violencia

Familiares informaron que no tenían contacto con Silvado “N” desde el pasado 12 de enero y señalaron que presumen una muerte por causas naturales, ya que la vivienda se encontraba cerrada y no presentaba signos de violencia.

El cuerpo tampoco presentaba lesiones visibles y la posición sugiere que el hombre falleció mientras descansaba.

Será la Fiscalía estatal la que determine oficialmente la causa del deceso mediante los estudios periciales correspondientes.





