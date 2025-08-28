Cerrar X
Nuevo León

'Carriles exprés se abren el lunes': insiste Movilidad

  • 28
  • Agosto
    2025

El gobierno de Nuevo León insistió en que cumplirá la promesa de reabrir los carriles exprés de la avenida Constitución el lunes para el regreso a clases de educación básica.

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, dijo que el avance en las obras del Metro permitirá la apertura.

Aunque advirtió que sigue en pie cerrar el tramo nuevamente durante el receso escolar de diciembre.

“Definitivamente se van a aperturar los carriles exprés para el lunes, como lo habíamos comentado, después se va a requerir cerrarlos y vamos a tomar el siguiente período vacacional”, reiteró.

En ese sentido, destacó que el plan es que para el primer trimestre del 2026 sean liberadas todas las avenidas que tienen restricciones por la construcción de las nuevas líneas del Metro.

“Nosotros consideramos que ya vamos a estar con toda la vialidad abierta para el mes de marzo”, prometió, “ya deberá estar todo aperturado”.

Durante rueda de prensa, el funcionario informó que se tiene un avance del 59% en las Líneas 4 y 6.

En ese sentido, detalló que serán cuatro las estaciones que puedan operar para el inicio del Mundial de Futbol.

“Pensamos que van a haber al menos cuatro o cinco estaciones para la meta FIFA, y el resto para el final de la administración, que es el objetivo, claro que sí”, aseveró.

Desglosando los avances, Villarreal dijo que la Línea 6 lleva 61% construida; la 4 va en 56%; y la ampliación de la 6 hasta el aeropuerto presenta un 18%.


