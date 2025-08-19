Catean casa en La Joya tras rescate de víctima en Guadalupe

Agentes ministeriales realizaron este martes el cateo de un domicilio ubicado en la colonia La Joya, sobre la calle Guadalupe de Hernández Loza, entre Leona Vicario, como parte de una investigación por el secuestro de un comerciante de 54 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima acudió el día lunes, al domicilio investigado, para cobrar una deuda, cuando fue sorprendido por la pareja que le arrebató sus pertenencias y lo privó de la libertad.

Presuntamente fue atado y trasladado a un domicilio en la colonia Peñón, también en Guadalupe.

Los captores habrían exigido un rescate de 250 mil pesos a la familia del comerciante.

Sin embargo, la pronta intervención de la Policía Municipal permitió su localización y rescate, logrando además la detención de los presuntos responsables, identificados como César “N”, de 25 años, y Karla “N”, de 28.

La víctima fue liberada sana y salva, y se encuentra en buen estado de salud, según confirmaron fuentes policiales.

Derivado de estos hechos, este martes se llevó a cabo una movilización en la colonia La Joya, en el domicilio donde se presume inició el secuestro.

En el lugar se encontraban agentes ministeriales y personal de servicios periciales, quienes realizaban el aseguramiento de evidencias y diligencias correspondientes para fortalecer la carpeta de investigación.

Las autoridades continúan las indagatorias para esclarecer completamente el caso.

