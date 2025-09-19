Cerrar X
Nuevo León

Cateo en puesteros del Centro de Monterrey tras ejecución

  • 19
  • Septiembre
    2025

La tarde de este viernes, la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo en negocios de la zona de puesteros de la calle Colegio Civil, en el Centro de Monterrey, como parte de las investigaciones tras la ejecución de un joven ocurrido en el lugar hace dos días. 

En el operativo participaron elementos de la Policía de Monterrey, Agentes ministeriales y la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Debido a los trabajos, toda la zona hasta el punto del cruce con la Calle Garibaldi se encontraba acordonada e impedía el paso a vehículos y peatones. 

Hasta ahora, las autoridades no han revelado el resultado de este cateo o su relación con lo ocurrido durante esta semana.


